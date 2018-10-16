حول هجوم الأمن الطلابي والكتائب الجهادية علي تجمع طلاب دارفور بالجامعات

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 08-11-2018, 10:59 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
16-10-2018, 06:12 PM

هيئة محامي دارفور
<aهيئة محامي دارفور
تاريخ التسجيل: 08-03-2014
مجموع المشاركات: 142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حول هجوم الأمن الطلابي والكتائب الجهادية علي تجمع طلاب دارفور بالجامعات

    07:12 PM October, 16 2018

    سودانيز اون لاين
    هيئة محامي دارفور-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمس الأثنين الموافق 15/10/2018 أقام تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات مخاطبة بجامعة النيلين حول أحداث جامعة الجزيرة والراهن في إقليم دارفور وأثناء شروع الطلاب في المخاطبة وممارسة التعبير السلمي المكفول بموجب أحكام الدستور والقانون تعرض طلاب دارفور لهجوم مباغت من الأمن الطلابي المسنود بالكتائب الجهادية لحزب المؤتمر الوطني كما تم إعتقال عدد من الطلاب وأصيب آخرين إصابات متفاوتة من جراء إستخدام القوة المهاجمة العنف المفرط تجاه الطلاب العزل , اليوم تم إطلاق سراح عدد من الطلاب المعتقلين ولا يزال هناك البعض الآخر رهن الإعتقال ومنهم الطالب / أبراهيم شو تايم وإذ تعلن الهيئة تضامنها التام مع تجمع روابط طلاب دارفور والطلاب المعتقلين الذين تم الافراج عنهم والذين لا زالوا رهن الإعتقال وعلي رأسهم الطالب / ابراهيم شو تايم الذي ظل يعاني من إستهداف الأمن الطلابي والكتائب الجهادية بالملاحقات والإعتقالات المتكررة , كما تجدد الهيئة المطالبة بتسريح الكتائب الجهادية لحزب المؤتمر الوطني من الجامعات وستقدم مذكرة للنائب العام تطالب بإتخاذ تدابير إحترازية وإبعاد الأمن الطلابي والكتائب الجهادية من الجامعات ومنعهما من التعرض لمناشط طلاب دارفور بالجامعات وستباشر الهيئة تقديم العون القانوني لكافة الطلاب المتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وتتمني الشفاء العاجل للجرحي والمصابين.

    هيئة محامي دارفور
    16/10/2017
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

16-10-2018, 09:49 PM

نزار


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حول هجوم الأمن الطلابي والكتائب الجهادية (Re: هيئة محامي دارفور)

    ترفعوا مذكرة ما حيستمعوا ليها وحيعتقلوا الرفع المذكرة
    انتو ناس ظلمتوا ظلم ما بعده ظلم فبدل الولولة والشغل الني وتكراره في كل الجامعات تحرش واضطهاد ومن ثم ضرب واعتقال وقد يصل الامر الى القتل او تلفيق التهم المفضية الى الاعدام وبهناك اهلكم بعانوا ماديا ونفسيا وبرضو قتل وحرق واضطهاد واغتصابات وتشريد فبدل دا كلوووووو شيلوا السلاح وانضموا لعبد الواحد ولا تثقوا بغيره شيلوا حقكم بضراعكم بدل الذل دا والاهانة دي والمرمطة دي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de