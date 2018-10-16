حول هجوم الأمن الطلابي والكتائب الجهادية علي تجمع طلاب دارفور بالجامعات

أمس الأثنين الموافق 15/10/2018 أقام تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات مخاطبة بجامعة النيلين حول أحداث جامعة الجزيرة والراهن في إقليم دارفور وأثناء شروع الطلاب في المخاطبة وممارسة التعبير السلمي المكفول بموجب أحكام الدستور والقانون تعرض طلاب دارفور لهجوم مباغت من الأمن الطلابي المسنود بالكتائب الجهادية لحزب المؤتمر الوطني كما تم إعتقال عدد من الطلاب وأصيب آخرين إصابات متفاوتة من جراء إستخدام القوة المهاجمة العنف المفرط تجاه الطلاب العزل , اليوم تم إطلاق سراح عدد من الطلاب المعتقلين ولا يزال هناك البعض الآخر رهن الإعتقال ومنهم الطالب / أبراهيم شو تايم وإذ تعلن الهيئة تضامنها التام مع تجمع روابط طلاب دارفور والطلاب المعتقلين الذين تم الافراج عنهم والذين لا زالوا رهن الإعتقال وعلي رأسهم الطالب / ابراهيم شو تايم الذي ظل يعاني من إستهداف الأمن الطلابي والكتائب الجهادية بالملاحقات والإعتقالات المتكررة , كما تجدد الهيئة المطالبة بتسريح الكتائب الجهادية لحزب المؤتمر الوطني من الجامعات وستقدم مذكرة للنائب العام تطالب بإتخاذ تدابير إحترازية وإبعاد الأمن الطلابي والكتائب الجهادية من الجامعات ومنعهما من التعرض لمناشط طلاب دارفور بالجامعات وستباشر الهيئة تقديم العون القانوني لكافة الطلاب المتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وتتمني الشفاء العاجل للجرحي والمصابين.
ترفعوا مذكرة ما حيستمعوا ليها وحيعتقلوا الرفع المذكرة انتو ناس ظلمتوا ظلم ما بعده ظلم فبدل الولولة والشغل الني وتكراره في كل الجامعات تحرش واضطهاد ومن ثم ضرب واعتقال وقد يصل الامر الى القتل او تلفيق التهم المفضية الى الاعدام وبهناك اهلكم بعانوا ماديا ونفسيا وبرضو قتل وحرق واضطهاد واغتصابات وتشريد فبدل دا كلوووووو شيلوا السلاح وانضموا لعبد الواحد ولا تثقوا بغيره شيلوا حقكم بضراعكم بدل الذل دا والاهانة دي والمرمطة دي
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