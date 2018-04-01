حول إستمرار المعارك المسلحة بمناطق شرق جبل مرة والنزوح الجماعي للمدنيين

نتيجة لتنامي الصراع وتجدد المعارك الدائرة بين قوات النظام والمليشات القبلية المسلحة الموالية وحركة تحرير السودان (عبد الواحد) في شرق جبل مرة والتي بلغت زروتها في يومي 30و31/مارس 2018بمناطق (سواني ,روكونة,فينا ) مما عرض حياة آلاف المدنيين للمخاطرودفع بعضهم للفرار والنزوح الجماعي وتفرق المئات من الشيوخ والنساء والأطفال والعجزة بين الأودية والخيران وسفوح وكهوف الجبال وإذ تواترت المعلومات عن سقوط ضحايا وجرحي تدين الهيئة وبأشد الألفاظ والعبارات تجدد المعارك المسلحة وتعريض حياة المدنيين الأبرياء العزل للخطر وتناشد المجتمع الدولي وعلي رأسه الأمم المتحدة العمل علي إجبار الأطراف بمراعاة حقوق المدنيين الأبرياء والمكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق والإتفاقيات الدولية وإجبار النظام علي إحترام تعهداته وإعلان تمديد وقف إطلاق النار كما تناشد منظمات العون الإنساني تقديم المساعدة العاجلة للضحايا والأسر المشردة والفارة من جحيم الحرب .
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