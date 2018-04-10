حول إحالة البلاغ المفتوح في مواجهة طلاب دارفور من محكمة جنايات الدويم لمحكمة جنايات كوستي

04:12 AM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

هيئة محامي دارفور-

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هيئة دفاع طلاب دارفور بجامعة الدويم

بلاغ بالنمرة /730/2017

تحت المواد 21/130/69/77 ق ج 1991

في الجلسة المحددة بتاريخ الاحد الموافق الثامن من أبريل 2018 فوجيئت هيئة دفاع طلاب دارفور المتهمين في البلاغ بالنمرة أعلاه والمواد المذكورة والتي ضمنها المادة 130 ق ج 91 (القتل العمد) والتي تصل عقوبتها الإعدام والمشكلة بالتضامن من هيئة محامي دارفور وهيئة محامي جبال النوبة والتحالف الديمقراطي للمحامين والمستقلين والمحددة لسماع المتحري وشهود الإتهام بأن رئيس الجهاز القضائي بولاية النيل الأبيض قام بإحالة الدعوي قبل عدة أيام من تاريخ الجلسة من أمام قاضيها بمحكمة الديوم لمحكمة كوستي وأن ملف الدعوي بالفعل قد وصل محكمة كوستي ووضع أمام قاضي أخروحددت جلسة بتاريخ 11/4/2018 للسيرفي الدعوي دون علمها , إن الملابسات الخفية لإحالة ملف الدعوي لمحكمة كوستي فاجأت هيئة الدفاع التي وصلت بكامل عضويتها من الخرطوم لمحكمة الدويم وبحضور عدد من المحامين المتضامنين من كوستي ومناطق أخري لسماع المتحري وشهود الإتهام فأنتاب الجميع القلق وعدم الإطمئنان لعدم العلم السابق وإنتفاء الأسباب والمبررات التي تستدعي الإحالة خاصة وقد كانت هيئة الدفاع نفسها قبل دخول ملف الدعوي لمحكمة الدويم المختصة بأشهر قد طلبت من ديوان النائب إحالة البلاغ من الدويم للخرطوم لضمان سلامة الإجراءات ورفض النائب العام قبول طلبها , الجلسة المحددة بتاريخ 8/4/2018 كانت هي الجلسة الثالثة وقد سمعت محكمة الموضوع المبلغ في الجلسة الثانية كما وفي الجلسات المنصرمة سارت إجراءات المحاكمة بصورة عادية وإذ تؤكد هيئة الدفاع ثقتها في براءة ساحة موكليها مما نسب اليهم وقد تعزز بأقوال المبلغ لكنها قلقة من الإحالة وملابساتها وإطالة الإجراءات وبعد المحكمة وإرهاق الطلاب (المتهمون) المفرج عنهم بالضمانة بمشقة السفر إلي كوستي إضافة لإهدار زمن الدراسة المستمرة والكلفة المالية مما تعد بمثابة عقوبة قبل الفصل في البلاغ وإذ تؤكد الهيئة عدم علمها بأية أسباب أومبررات لإحالة البلاغ من محكمة الموضوع بالدويم لمحكمة كوستي والجهة التي قدمت طلب الإحالة وتاريخه وسبب عدم إعلانها بالطلب للرد مما يخالف صحيح تطبيق القانون وإذ تؤكد الهيئة أن محكمة الموضوع قد باشرت نظر البلاغ بمهنية عالية ستحتفظ بحقها في طلب الحصول علي صورة من طلب الإحالة للتأكد من مقدمه فحيثيات القرار لتتخذ الإجراء المناسب الذي يحقق سلامة الإجراءات وحق التمسك بنظر البلاغ امام قاضيه أو إحالته لقاضي أخر أو محكمة أخري أو الإستمرار أمام محكمة الإحالة كما وتنتهز الهيئة هذه السانحة لتؤكد لأسر المتهمين وأولياء أمور الطلاب بجامعة بخت الرضا وكافة أهل السودان سلامة الموقف القانوني للطلاب المتهمين في البلاغ (البلاغ كيدي وسياسي يفتقر للأسانيد والبينات ).

هيئة محامي دارفور/9/4/2018

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