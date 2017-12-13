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بيانات سودانيزاونلاين

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حوالى 1,500 لأجئ سودانى يشرعون فى العودة الى جنوب دارفور

00:52 AM December, 12 2017 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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الخرطوم ،السودان – 12 ديسمبر 2017 (مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين) : بعد عشر سنوات من النزوح في جمهورية أفريقيا الوسطى من المقرر أن يعود نحو 1,500 لاجئ سوداني طوعا إلى قريتهم في دفاق بولاية جنوب دارفور.



واليوم هبطت طائرة تقل أول 45 لاجئا سودانيا من العائدين في مطار نيالا حيث استقبلهم كبار المسؤولين السودانيين وموظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون للاجئين. وسيستضيف العائدين في مركز عبور لمدة تصل إلى 3 أيام في عاصمة ولاية جنوب دارفور قبل مواصلة رحلتهم الى قريتهم التى تبعد نحو 350 كيلومترا من نيالا.



وقالت السيدة نوريكو يوشيدا، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان :- "ترحب المفوضية بالعودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى". " نحن نقوم بمساعدة العائدين مع حكومتي السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى بتوفير وسائل النقل وحزم من المساعدات الانساينة".



وقد فر ما يقارب 3,500 لاجئ سودانى من جنوب دارفور الى جمهورية إفريقيا الوسطى فى في عام 2007 أثناء القتال بين حكومة السودان والجماعات المسلحة. ومنذ ذلك الحين، قدمت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء للاجئين الحماية والمساعدة في مخيم بلادما أواكا بالقرب من بامباري حيث ظلوا يقيمون منذ عام 2010. وفى الوقت الحاضراتخذ ما يقرب من 1500 لاجئ قرارا بالعودة الطوعية الى جنوب دارفور.



وقال أحمد ، أحد قادة مخيم بلادما أواكا للاجئين:- "قررنا العودة طوعا إلى دفاق، إحدى وجهاتنا النهائية، لأننا على علم تام بأن الأمن قد عاد مع التنفيذ الفعال لنزع سلاح الجماعات المسلحة". واضاف أحمد وقد أخذته العواطف "اننى سعيد للغاية بالعودة الى ديارى مع عائلتى بعد 10 سنوات فى المنفى فى جمهورية افريقيا الوسطى".





وكان اللاجئون قد أعربوا عن رغبتهم وإستعدادهم للعودة إلى السودان أواخر شهر نوفمبر الماضى عندما زار وفد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وحكومة السودان مخيم بلادما أواكا، بعد تقييم الاحوال فى منطقة العودة المرجوة والتي اعتبرت آمنة.



وقالت السيدة يوشيدا: "ستراقب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية أوضاع العائدين عن كثب". "وتسترشد عملية العودة الى ما يعرف بالتبادل الرسمي للرسائل بين حكومة السودان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتضمن المعايير الدولية التي تحكم عودة اللاجئين، بما في ذلك الاستفادة من قرارات العفو، فضلا عن دور المفوضية السامية في مراقبة رحلات العودة".



ولمساعدة العائدين على إعادة بناء مساكنهم وسبل معيشتهم، سيتاح لهم الوصول إلى الأراضي، وستقدم لهم المفوضية و ومعتمدية اللاجئين حزم المساعدات الخاصة بالعودة. وستعمل المفوضية أيضا مع السلطات الحكومية والشركاء الآخرين لتعزيز تقديم الخدمات في منطقة العودة.



وقالت السيدة يوشيدا: "من المتوقع أن تكون العودة إلى جنوب دارفور أحد الحلول الدائمة لمشكلة اللجوء حيث أننا نرى بأستمرارتحسن فى الأمن والتنمية في المنطقة".



شهدت دارفور اتجاها متزايدا للعودة التلقائية اللاجئين والنازحين داخليا في السنوات القليلة الماضية. ويرجع ذلك جزئيا إلى التحسينات الأمنية التدريجية، نتيجة لاتفاقيات السلام التى تم توقيعها بين الحكومات وبعض الجماعات المسلحة، فضلا عن جهود بعثة حفظ السلام التي تقودها القوة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما أصبحت العديد من المناطق أكثر ملائمة لعودة النازحين بسبب الاعداد المتزايدة من مبادرات الإنعاش المبكر والتنمية.



ومع وجود أكثر من 650,000 لاجئ سوداني لا يزالون مشردين في بلدان مجاورة أخرى، بما في ذلك تشاد وجنوب السودان، تعمل المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين مع الحكومات المعنية لإيجاد حلول دائمة لنزوحهم.

إنتهى

لمزيد من المعاومات، رجاء الاتصال بمحمد الفاتح النعيم، مسؤول الاتصال والاعلام بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالسودان ، موبايل : +2499 -12308842 بريد الكترونى : mailto: [email protected] @unhcr.org



حول المفوضية السامية:

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هى أكبر وكالة للاجئين في العالم ولها تفويض بتوفير الحماية والمساعدة للاجئين. وحيث يشهد العالم الآن أعلى مستويات من النزوح على الاطلاق. وقد اضطر نحو 65.3مليون شخص في جميع أنحاء العالم لترك بيوتهم، وبينهم ما يقرب من 21.3 مليون لاجئ، أكثر من نصفهم تحت سن ال 18. يظل عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حيويا أكثر من أي وقت مضى. للمزيد من المعلومات حول المفوضية وعملها بالسودان رجاء زيارة الموقع : http://http://www.unhcr.orgwww.unhcr.org . او على تويتر @RefugeesMedia او زيارة صفحة المفوضية على الفيسبوك (https://www.facebook.com/UNHCRhttps://www.facebook.com/UNHCR)









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