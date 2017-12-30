30-12-2017, 08:06 AM

حسين سعد

حسين سعد

تاريخ التسجيل: 09-12-2013

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حوار علي قيلوب

08:06 AM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

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مرشح تحالف المحاميين علي قيلوب برنامجنا الانتخابي طموح



نخوض معركة شرسة وغير متكافئة لكننا مسلحيين بجماهير شعبنا وثقة المحاميين والمحاميات



ابوعيسي وامين مكي وجلال السيد مناضلون كبار



دعم السياسيين والصحفيين والمزارعين والمهمشين وبائعات الشاي والاطعمة محل تقديرنا وقلادة شرف



الحريات غائبة والانتهاكات عديدة ولن نترك شعبنا للتسلط والقمع



نحن فخورين بجسارة المحاميين والمحاميات وتصديهم للدفاع عن الناس كل الناس



حوار:حسين سعد:سلمي عبد الرحيم



​وجه المحامي علي قيلوب مرشح تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانييين لمنصب النقيب في انتخابات المحاميين المقرر لها غدا السبت مناشدة واسعة للمحامييات والمحاميين بالانخراط في التصويت واختيار نقابتهم لتنفيذ برنامجهم،وتعهد قيلوب بقيادة سفينة التحالف بالتعاون مع الزملاء والزميلات وردد(معركتنا مستمرة ونحن ماضون في طريقنا حتي النصر) ووصف قيلوب ( ابوعيسي وامين وجلال) بالمناضلين الكبار ،وجدد قيلوب إلتزام التحالف القاطع بالدفاع عن الانتهاكات التي تطال الحريات وحقوق الانسان لكل الناس بلا تمييز عي اساس اللون او الجنس او الدين وقال قليوب في حواره ان برنامج تحالف المحاميين طموح وتابع( نحن راضون كل الرضا عن برنامجنا الانتخابي) وأكد قيلوب غياب الحريات وتمدد الانتهاكات وقطع باستحالة ترك الشعب السوداني وحيدا امام الطغاة والتسلط وقال مكاتبنا مفتحوحة امام كل اناس للدفاع عن الغلابة والمهمشيين وزاد(نحن فخوريين بشجاعة المحاميين والمحاميات وتصديهم للقمع وأوضح ان برنامج التحالف الانتخابي يشمل اربعة محاور رئيسية خاصة بالمهنة والمطالبة باسترداد النقابة والابتعاد بها من تدخل ووصاية السلطة والمواصلة في تقديم العون القانوني والالتزام التام بالدفاع عن الانتهاكات التي تطال الحريات والتصدي لها واعلاء قيم المواطنة وتنفيذ قرار الجمعية العمومية للنقابة في العام 2009م الخاص بانشاء نقابات فرعية للمحاميين بالولايات اوضح قيلوب ان برنامجهم يطالب بقومية الخدمة المدنية والقوات النظامية ونشر ثقافة حقوق الانسان والغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات وعلي راسها قانون الامن الوطني والنظام لعام والاجراءات الجنائية والعمل الطوعي والصحافة والقوات المسلحة لسنة 2013م وقوات الاحتياطي وقانون الحصانات والامتيازات للدستوريين وحول محور العلاقات الخارجية قال قيلوب ان برنامجهم يطالب ببناء علاقات متميزة مع التنظيمات النقابية والحقوقية بالمحيط الاقليمي والعالمي وصولا لترسيخ مبادي وقيم حقوق الانسان والعدالة الطبيعية وحول كشوفات الناخبين قال انهم سبق وان تقدموا بطعن للجنة المختصة لمعرفة اماكن واعداد المراكز لكن هذا الطلب رفض واشار الي ان اعداد المحامين حوالي 30 الف وان الذين يحق لهم التصويت حوالي 18الف .



سؤال علي ماذا يرتكز برنامجكم الانتخابي؟

برنامج تحالف المحاميين يشمل أربعة محاور أساسية اولها خاص بالصعيد المهني والنقابي وثانيا الصعيد الوطني وثالثا الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان رابعا العلاقات الخارجية وبناء علاقات متميزة مع المراكز البحثية والتي تعنى بحقوق الإنسان الاقليمية والعالمية،علي الصعيد المهني نطالب باستعادة نقابة المحامين وابعادها عن الوصاية وتدخل السلطة وفي ظل النظام الحالي صارت انقابة واحدة من ازرع الحكومة للدفاع عن الانتهاكات والتجاوزات التى تمارس من قبل السلطة في حق المواطن تأسيس النقابة على مبادئ أهمها حرية التنظيم النقابي للكافة والتحقق في اختبار القيادات النقابية والمهنية واتخاذ قراراتها بمنأى أي تدخل من قبل السلطة وكذلك المساواة وعدم التمييز بين موالي ومعارض،ايضا نحن مهموميين بأن تكون النقابة معنية بحماية كافة الحقوق والحريات ومتفاعلة مع قضايا الوطن والمواطن وقضايا ومشاكل أعضائها أجتماعيا برنامجنا يركز علي ضمان التأمين الصحي للمحامين وأسرهم على نحو لائق دون تمييز كما نطالب بتنفيذ وتفعيله قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين الصادر في ٢٠٠٩ الخاص ببناء نقابة مركزية ونقابات فرعية بالولايات تنخب مجالسها وممثليها بالعاصمة والولايات وكذلك لعمل على توفير مشاركة فاعلة للزميلات وان تكون دار المحامين ملاذا ومنبرا لتبادل الراي والرأي الآخر حول الأنشطة الفطرية والقانونية وغيرها ، وتقديم العون القانوني لكل من يلجأ إلى النقابة التى يتطلع التحالف إلى قيادتها بضمان تقديم التزامات و تعاقدات المحامين والمواطنيين، وكذلك نسعى إلى تحقيق دور فاعل للمحامين الشباب على الصعيد المهني القانوني والاهتمام بالتدريب وجعل دار المحاميين قبلة للجميع وتبادل الراي والراي الاخر حول الانشطة القانونية والفكرية وغيرها اما على الصعيد الوطني فالتحالف معني بكفالة وإتاحة الحريات العامة والحقوق وإرساء قيم الشفافية والمحاسبية وتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ؛ واعلا قيم المواطنة والعمل على سن دستور ديمقراطي يكفل والحقوق والحريات الأساسية ورفع الحصانات إجرائية أو قضائية ، كما يطالب التحالف في برنامجه بقومية الخدمة المدنية والقوات النظامية على اختلافها، ويسعى للتصدي لكافة أشكال الإنتهاكات للحقوق التى يكفلها الدستور والمواثيق الدولية في محور الدفاع عن حقوق الانسان يسعى التحالف إلى العمل على استقلال القضاء وضمان الحق في المحاكمة العادلة أمام قاضي الطبيعي في محاكمة ناجزة وعلنية أمام محكمة مختصة ومدنية ، والعمل على الدفاع عن السجناء ومعتقلي الرأي العام وإلغاء كافة أشكال الإعتقال السياسي التعسفي ،والغاء كافة أشكال القوانين والتشريعات والأحكام المفيدة للحريات في مقدمتها قانون الامن الوطني والنظام العام والنيابات الخاصة بجانب قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ ، وقانون العمل الطوعي والقوات المسلحة تعديل سنة ٢٠١٣ وقانون القوات الاحتياطي ٢٠١٣ ' وكذلك الحصانات لشاغلي المناصب العلياعلى سبيل المثال لا الحصر. وعلى مستوي العلاقات الخارجية يسعى التحالف إلى إقامة علاقات متميزة مع التنظيمات السياسية وصولا الى ترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان والعدالة.

سؤال هل تعتقدون في رأيكم أن البرنامج الانتخابي لانتخابات نقابة المحامين الديمقراطين سيلبي رضا وطموحات القاعدة العريضة للشعب السوداني؟

نحن راضين كل الرضا عن برنامجنا الإنتخابي ونأمل أن تنفذه في أرض القانون تأكيدا لثقة الشعب السوداني الذي التحالف ممثلا في الزملاء المحامين والزميلات مدافعين عن حقوقهم لدى المحاكم والنيابات وأمام الفضاء وأجهزة الأمن وهذا ديدن التحالف ومايسعى أعضاء التحالف إلى تحقيقه عبر كل من رأى التحالف مدافعا عن حقوقه.

هل تعتقدون أن معركة الإنتخابات متكافه؟

نحن نخوض معركة شرسة غير متكافئة لكننا مسلحيين بجماهير شعبنا وثقة المحاميين والمحاميات والدعم السياسي والمعنوي من السياسيين والصحفيين والاطباء والمهندسين والمزارعين والمهمشين وبائعات الشاي والاطعمة ومن المراة السودانية والطلاب واصحاب الدرداقات الذين يتعرضون للكشات الظالمة ،لكننا نعلم ويعلم شعبنا ايضا ان الطرف الاخر يرضع من ثدي السلطة ويجد دعم مالي غير المحدود وكذلك توفير كل سبل الدعم السياسي والأمني لهذة القائمة باعتبارها رافدا من روافد المؤتمر الوطني وجزءا لا يتجزا من اجهزتة ولهذه الصفة لا نجد تكافؤا بين القاعديين .اما رصيدنا في العمل و ترقية المهنة والدفاع عن الحريات الأساسية وسيادة حكم القانون هذا مما يجعل كفتنا راجحه .



ماهو دور القضاء في إنتخابات نقابة المحامين؟

تاريخا لم يكن للقضاء أي دور في إنتخابات نقابة المحامين التى كانت تدار من قبل الجمعية العمومية للمحامين عبر إشراف ورقابة ثلاث من المحاميين ولا أذكر في تاريخ عملى في المهنة أن لجاء أي فريق من المتنافسين لقيادة النقابة بالشكوى أو التظلم من أي انتهاك في حقا لم يتم عبر ممارسة راشدة ومستقله ونزيهة ، اما حاليا تدار العملية الانتخابية خلال اللجنة القضائية العليا مشرفا على إنتخابات نقابة المحامين حيث تعتبر الجهة المشرفة على مراحل العملية الانتخابية في كافة المراحل.

كم عدد المراكز الإنتخابية وتوزيعها؟

تقدمنا بطلب لمد بمواقع المراكز الإنتخابية وتوزيعها وعددها لكن لم يتم الرد على طلبنا حتى تاريخ تحرير هذا الحوار ، ولقد علمنا أن اللجنة قامت بوضع توزيع للقوائم على أسس غير موضوعية حيث تتم وزيع مراكز بناءعلى مواقع العمل واخري بالقرب من المناطق السكنية وأخرى عشوائية ، هذا ما تم بالإقاليم حيث تم التوزيع على أسس غير موضوعية لمراكز الانتخاب هذا ما دعا إلى المطالبة منذ الدورة السابقة بإنشاء مراكز بالولايات عبر نقباتهم الفرعية أو المركزية حتى يتسنى لهم المشاركة في العملية الانتخابية وهذا حق أصيل

ويعتبر هذا احد المشاكل التي تواجه التحالف حيث الغى الفصل العاشر من قانون المحاماة لسنة ١٩٨٣ التى تنظمه الجمعية العمومية وكيفية دعوة انعقادها وان يتم إختيار لجنة الإنتخابات من داخل الجمعية العمومية.



مقاطعة علي ذكر التجاوزات والخروقات هل لديكم رصد شامل؟

التحالف يرصد كل شي ولقد شهدت العملية الانتخابية العديد من الخروقات متمثلة في السماح لأشخاص غير ممارسي لمهنه المحاماة بالمشاركة في إنتخابات نقابة المحامين ويعتبر هذا أكبر صور التجاوزات التى تجعل من العملية الانتخابية غير نزيهة

هل دفعتم بطعون للجهات المختصة؟



دفعنا بالعديد من الطعون منذ الدوره السابقة وهذه اطعون لم يتم الفصل فيها إلى تاريخنا هذا



كم عدد تمثيل النوع الاجتماعي داخل قائمة التحالف؟

أن وجود الزميلات بقائمة التحالف يمثل نسبة ٢٥في المائة من القائمة ونأمل أن نتجاوز هذا الرقم بمعدل أكبر تقديرا لدور الزميلات في التبشير ببرنامج التحالف والعمل على تطبيقية على أرض الواقع

قبل الختام الأستاذ على قيلوب تسنده سيرة نضالية طويلة وساهم مع اخرين في انشاء منظمات وجمعيات معنية بحقوق الانسان فضلا عن تصديه عبر شخصه ومكتبه ورفيقه دربه الاستاذة ساميه الهاشمي ماذا انت قائل للمحاميين والمحاميات الذين رشحوا نقيبا لهم امتدادا سيرة كبار القانونيين مثل فاروق ابوعيسي وامين مكي مدني وجلال السيد؟



الماعندو قديم ماعندو جديد انا فخور بهذه الثقة التي نلتها والمثل يقول :الماعندو كبير يسوي ليه كبير (فاروق وامين وجلال) اساتذتي ورفاق مهنة ونضال واعتز بهم فضلا عن انني اوجه مناشدة واسعة للمحامييات والمحاميين بالانخراط في التصويت واختيار نقابتهم لتنفيذ برنامجهم،وسوف اقود سفينة التحالف بالتعاون مع الزملاء والزميلات ومعركتنا مستمرة





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