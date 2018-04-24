24-04-2018, 08:36 PM

اخبار سودانيزاونلاين

اخبار سودانيزاونلاين

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) حوارات الإستاذ عادل عبد العاطي - نص الحوار الثاني في مجموعة مثير للجدل

08:36 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

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1- كيف سيتم ترشيحك ؟ 2- وهل انت واثق بانك ستفوز؟ 3- من المنشوراتك وضح لى انك قادم وبقوة كمان ما الدافع ؟ 4- اين كنت من زمان، هل هذا اول ترشيح لك او تم ترشيحك مسبقآ؟



ترشيحي سيتم كمرشح مستقل وسنجمع حوالي 100 ألف توقيع لدعم الترشح ( العدد المطلوب15 ألف) وستتكون لجنة انتخابية مركزية تكون مسؤولة عن قضايا الترشيح وتسجيل الناخبين والتعبئة ومتابعة كافة اجراءات التصويت والفرز . 2- نعم أنا واثق من الفوز لأني أثق بالشعب السوداني وواثق ان السودانيين اذا ما وجدوا فرصة للاختيار فسيكون اختيارهم صائبا وسينحازون لمن انحاز لهم وقدم لهم برنامجا وحلولا تليق بكرامتهم وحقوقهم الطبيعية كمواطنين. 3- الدافع الأساسي لترشحي وطني ؛ وهو ناتج من حزني وغصبي على ما آل اليه حال الوطن ورفضي للحلول والمغامرات غير المدروسة لمعالجة قضاياه ورغبتي في ان يخرج السودان من وضعه الراهن كدولة فاشلة الى مصاف الامن والاستقرار والنجاح بأكثر الأشكال جماهيرية وبأقل تكلفة إجتماعية. ولأن هناك ما يمكن أن اقدمه في هذا المجال وهي خبرتي ومعارفي وامكانياتي التي تؤهلني لخوض هذه التجربة. 4- كنت ناشطا في الحركة السياسية وكانت هناك فكرة ترشح في انتخابات 2015 ولكنها لم تتم لعدم الجاهزية العامة والشخصية والآن اعتقد اني جاهز لها تماما .



استاذ عادل السؤال هل لديك طاقم سياسي متكامل حتي يقود البلد بطريقه موسسيه حال فوزك ام سيتم الاختزال في شخص الرئيس وهل لديك خطة اقتصادية وسياسية واجتماعية حتي تنهض بالبلد ؟



نعم هناك طاقم بعضه جاهز وبعضه في طور المشاورات فأنا لا أعمل وحدي. الطاقم يتكون من نواب رئيس اثنين إحداهما أمراة سيتم اعلانهما ، وكذلك طاقم وزاري من 11 وزيرا ورئيس وزراء سيتم اعلانهم مع مرشحينا لمناصب الولاة في الولايات ال18 في شهر يناير 2019 . ايضا هناك طاقم للحكومات الولائية سيتم اعلانه في مطلع عام 2020 . ايضا سيتم في وقته إعلان مرشحي البرلمان والبرلمانات الولائية عن كتلة سودان المستقبل حال اكتمال المفاوضات مع أصحاب المصلحة والقوى السياسية واتوقع أن يتم ذلك في حدود شهر ابريل 2019. ونعم عندي خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة للنهوض بالبلاد .



ما الضامن لأن تكون الإنتخابات القادمة نزيهة ومتكافئة، خصوصاً اذا نظرنا للتجارب الإنتخابية السابقة؟ وكيف تستطيعون ان تقنعوا الشعب الذي يغلب على العامة فيه الجهل والأمية بجدية برامجكم الإنتخاببة وما الضامن لتنفيذها اذا اصطحبنا عدم ثقة المواطنين بالسياسيين؟



تحياتي : دعني اجيبك مما اجبت به في اللقاء السابق ومما يمكن ان يكون ردا على اسئلتك المهمة: ” ليس هناك ضمانات لنزاهة الحملة سوى جماهيرية الحملة واشتراك الاف وملايين الناس فيها وتنظيم اكبر شبكة من المراقبين المحليين وتدريبهم وتجهيزهم بكل ادوات العمل والمواجهة لكل الاعيب السلطة ”. أما الشعب فسأقنعه بأن اتبنى مطالبه بالذات فالناس تعرف ما هي احتياجاتها الملحة وهي يمكن تلخيصها في 8 او 9 احتياجات : الماء النقي والغذاء الصحي والسكن المريح والصحة والتعليم وتكوين اسرة والضمان الاجتماعي والمواصلات وثمار الثقافة. اؤمن ان الناس ستختار البرنامج الذي يلتزم لها بحقوقها مهما كانت أمية. أما الضمان فهو أن نستصحطب معنا الملايين التي ستصوت وجعلها حراسا على تنفيذ البرنامج والذي ستواجهه مصاعب عدة ؛ ولكني ايضا ساكون من حراسه .



ما هي خطتك لاداراة اقتصاد الدولة؟ والملف الامني وملف مياه النيل ؟



خطتي لادارة اقتصاد الدولة تتكون من ثلاثة حزم : حزمة اسعافية عاجلة لوقف الضائقة المعيشية وانعاش الدورة الاقتصادية ؛ وحزمة قصيرة المدى لاعادة المرافق القديمة للانتاج وثالثة طويلة المدى تقوم على انشاء مشاريع وقطاعات اقتصادية جديدة تساهم في تنمية الدخل القومي . عموما التركيز سيكون على تطويرخمسة قطاعات لانهاضها وتطويرها وهي القطاع الزراعي / الرعوي الحديث والقطاع الصناعي وخصوصا الصناعات الغذاية وقطاع النقل واللوجستيك وقطاع التعدين وقطاع السياحة المتخصصة مع الاستمرار في دعم وتطوير قطاعات الخدمات . هذا كله يحتاج لضبط الاداء المالي للدولة وايقاف الهدر والمتمثل في الهدر على الحرب وعلى جهاز الدولة المترهل وعلى اجهزة الامن العديدة والفاشلة الخ - وكذلك على تحريك الطاقات الانتاجية كاملة واعتمادا على الموارد الداخلية وفي نفس الوقت التكامل مع الاقتصاد العالمي عن طريق برامج الاسناد المختلفة.



بالنسبة للملف الامني اولا اتعامل مع الامن بمفهومه الشامل كأمن اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل. لا يمكن ان يكون هناك أمن في بلد تعاني من الفقر والحروب وعدم الاندماج الوطني. قضية الامن بهذا المعنى هي قضية سياسية - اقتصادية - اجتماعية par excellence. سيكون هناك جهاز امن موحد وستلغي كل الاجهزة الامنية والموازية وسيكون هذا الجهاز مسؤولا عن جمع المعلومات وتوفيرها لقيادة الدولة عن المخاطر الاستراتيجية اي سيكون جهازا تحليليا في المقام الاول. حفظ امن المواطنين اليومي سيكون من واجب الشرطة وحفظ حدود الوطن سيكون من واجب الجيش. سيتم حل والغاء كل التشكيلات المسلحة خارج الجيش مع استيعاب جزء من افرادها في الجيش وتأهيل الجزء الثاني منها للدخول في الدورة الانتاجية والمجتمع المدني. هناك ايضا تفكير لانشاء قوة متوسطة بين الجيش والشرطة ( مثل الحرس الوطني في الولايات المتحدة) تكون مهمتها مساعدة الناس لمواجهة الكوارث والاضطرابات الكبرى.



ملف مياه النيل شائك ومعقد. قبل مدة اصدرت برنامجنا للعلاقات مع جمهورية مصر العربية وتطرقت فيه لهذه النقطة وساقوم بتطوير برنامج متكامل للتعامل مع مياه النيل. حاليا يمكن ان اقول اننا مع التقسيم العادل لمياه النيل ووفقا لعدد السكان في كل بلد ومع ما تجيزه المعاهدات الدولية في التعامل مع الانهار الدولية. ايضا سنستغل كامل حصتنا من مياه النيل حتى اعادة تقسيم عادل جديد لها. وكذلك نقف مع توفير مصادر مياه اخرى عن طريق تحلية مياه البحر وتدوير المياه المستخدمة وتنقيتها واستحلاب المياه من رطوبة الجو الخ الخ من الوسائل التي تزيد الثروة المائية لبلادنا وننصح الدول الاخرى بذلك.



1- هل ستكون هناك انتخابات حرة و نزيهة ؟ 2- اذا كانت هناك فعلا ،ما هو الضامن لذلك و الاحزاب لها تجارب سابقة في هذه الانتخابات؟ 3- بالضبط ،ما هي الاحزاب الذي اتفقت على برنامج سودان المستقبل ؟ 4-انا شخصيا غير مقتنع تماما بحدوث تغير عن طريق الانتخابات ،لماذا لا تعمل وفق مشروعك وسط الشعب السوداني ؟ ام انك تريد السلطة ومن ثم بعد ذلك تبحث عن التغير؟



1- الانتخابات ستكون حرة ونزيهة فقط بانخراط مئات الاف الناس فيها ووجود مئات الاف المراقبين والمتطوعين وتسجيل وتصويت ملايين الناخبين. ضمان نزاهة الانتخابات هو في جماهيريتها وفي أن يراقبها الناس في جميع مراحلها وهذا ما ادعو اليه. 2- الاحزاب في السابق كانت تقاطع الانتخابات ولا تعد لها بحرفية كأكبر معركة سياسية وتتعامل معها في اواخر اللحظات. تعاملنا مختلف تماما. 3- في اللحظة الحالية هناك دعم معلن من الاحزاب الليبرالية وكذلك دعم مبدئي من الحزب الجمهوري وهناك تواصل وحوارات مع حزب المؤتمر السوداني وحزب الحقيقة الفيدرالي وشباب مؤتمر البجا الخ 5- لا اريد السلطة ولا احبها ولكن النضال من اجل تخليص السودان من براثن الانقاذ واجب. ومشروعي جماهيري وافضل الطرق لتحقيقه هو بأن يعطيني الناس صوتهم وتفويضهم الشعبي لأني لا ارغب في اي طريق سوى ذلك ولا اؤمن به.



كثيرا ما يشتكي المرشح الخاسر في الانتخابات السودنية من التلاعب بالنتيجة خصوصا في ظل الانقاذ. هل تحوطتم لهكذا احتمال؟



فليشتكي مرشح المؤتمر الوطني الخاسر ما يشاء فهذه هي قواعد الديمقراطية.



عفوا كنت أقصد أن الخسارة ربما تكون بسبب التلاعب بالنتيجة من قبل الحزب صاحب اليد الطولى ؟



نحنا فايزين بالانتخابات رغم كل محاولات التلاعب المتوقعة. اخشى ان يقولوا وقتها كما قال رئيس غامبيا السابق المهزوم ان المعارضة زورت الانتخابات :) - على كل ما سيقولوه كخاسرين لن يهمنا وسيسخر من بكاهم وشكاهم شعب السودان .



بما ان الانتخابات ستكون غير نزيهه كما عودتنا حكومة الانقاذ طوال ال٢٨ سنة السابقة وان مشاركتك فى العملية الانتخابية ستكون دعم ضمنى للمؤتمر الوطنى لماذا تخاطر باسمك وباسم الحزب اللبرالي بالمشاركة فى هكذا معارك خاسرة؟



لا ادخل في معارك خاسرة وكيف اخسر وانا اعتمد على شعب كامل؟ الانقاذ ستحاول تزوير الانتخابات ونحن بجماهيرية الحملة سنواجه ذلك وسننتصر.



الجماهير لن تقف معك لان الحكومة ستعمل عن تشويه سمعتك اولاً ولربما تم تكفيرك بالعلمانية والليبرالية من قبل الجماعات الاسلامية المتشددة وشيوخها الذين يدينون بالولاء الكامل لحكومة الانقاذ. !



طبعا سيحاولون ذلك ولكن انا ايضا اعرف كيف اتكلم مع الناس وكيف اقنعهم. هم لم يقدموا للمواطن حلولا لا لقضايا حياته كما شوهوا وافسدوا قضايا اخرته. انا لا اتدخل في عقائد المواطن وتركيزي على متطلبات حياته وحقوقه كمواطن. وسنرى من سيكسب الصراع. بعدين العلمانية والليبرالية تهمة ؟ افتخر بهما وسترى كيف سينقلب سحرهم على الساحر .



في ظل التمكين الذي مارسته الانقاذ وامساكها بمفاصل الدوله . هل تفتكر ان تغيير الرئيس سيؤدي الي التغيير الذي يتطلع اليه الشعب ؟



تغيير الرئيس وحده لا يكفي بالغرض لذلك نسعى لتحقيق فوز كاسح على المؤتمر الوطني في كل المستويات. ايضا سيكون لنا حكومتنا البديلة غير المتورطة في دولة الانقاذ العميقة. وبدعم الشعب الذي صوت لنا وبالاستفادة من جهاز الدولة وصلاحياته سنخلع دولة الانقاذ العميقة ونبنى دولة كل المواطنين.



ما هي رؤيتكم الي الدستور ؟ هل سبتم تغييره ؟ ماهي الاسس والضوابط لوضع دستور جديد؟



في العام الاول سنعمل بالدستور الحالي مع إلغاء القوانين المعادية كليا للديمقراطية بأوامر رئاسية ( مثلا قانون النظام العام) وسيتم اصلاح ما يمكن اصلاحه منها حتى قيام مؤتمردستوري- قانوني تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية يجيز دستور جديد وقوانين جديدة كليا. في هذه السنة الاولى سيتم إلغاء اي مادة أو قانون أو لائحة أو ممارسة متناقضة مع الدستور الحالي ( على علاته) بينما بعد المؤتمر الدستوري والقانوني سيتم اجازة الدستور عبر استفتاء شعبي واجازة حزمة القوانين الجديدة عبر البرلمان.



بعيدا عن الواقع السياسي؛ ما هي طموحاتك الشخصية عدا أن تكون رئيسا، وما هو الكتاب الذي تقرأه الآن؟



الإجابة: مساءات الأنوار . أن اكون رئيسا ليس طموحا وانما هو واجب، وهو واجب ثقيل اتمنى أن اقدر على التزاماته. طموحاتي الشخصية حاليا مؤجلة ولكن احلم في المعاش ان اؤسس مكتبة واديرها او مزرعة، الفكرتان ترادواني. اقرأ حاليا او قل اعيد قراءة كتاب :“ فن الحرب“ للكاتب الكلاسيكي الصيني (سون تزو) ومجموعة من الدراسات عن البحر الأحمر .



هل ستحل حزب المؤتمر الوطنى المجرم وتصادر ممتلكاته لصالح الدولة وتحيل قياداته لمحاكمات عادلة فى حالة فوزك بالانتخابات؟ وما هو موقفك من الجنائية والدعوة لتسليم البشير للعدالة الدولية؟



اي ممتلكات تم الحصول عليها بصورة غير قانونية سيتم استعادتها لصالح اصحابها الحقيقيين وفي اولهم الشعب السوداني. اتوقع بعد الهزيمة النكراء التي سيتعرض لها المؤتمر الوطني ان يحل نفسه ولكن من الافضل ان يبقى لنذكرهم يوميا بفشلهم ونجاح الشعب ونجاح السودان. سيجاز قانون احزاب ديمقراطي وهو ما سيحكم شرعية اي حزب او حله وحل الاحزاب لن تقوم به السلطة التنفيذية وانما المحاكم. من سيرغب في حل المؤتمر الوطني كتنظيم اجرامي عليه الذهاب للمحكمة واصدار حكم منها بذلك وانا سانفذ قرارات القضاء. من يرغب في محاكمة قيادات المؤتمر الوطني وتضرر منهم عليه ايضا ان يلجأ للقضاء وسيتم تنفيذ حكم القضاء. حاليا اذا استطاعت المحكمة الجنائية القبض على اي متهم بشيرا كان ام غيره فلها ذلك لأن السودان لا يتوفر به قضاء عادل ومستقل. عندما اكون رئيسا سيكون لكل مواطن حق مقاضاة كل شخص بما فيه البشير في السودان وسيكون القضاء نزيها وعادلا لذلك لن اسلم المواطنين السودانيين لمحاكم اجنبية لأن هذه سيشكك في قدرة ونزاهة القضاء السوداني .



إعتدنا في السودان ان الحكام ومنسوبيهم يحصلون علي حصانه تمنعهم من المساءله القانونية. ما موقفكم منها ؟



سيتم تقليل الحصانات الى اقل حد ممكن والحصانة تشمل فقط العمل السياسي ولكن لا يجب ان تشمل ابدا القضايا الجنائية او قضايا الفساد. عن نفسي لن ادعي لنفسي اي حصانة اذا ما تم تقديم اي اتهامات قانونية تجاهي.



دا كلام سليم . لكن دا ما المهم . المهم الناس المعاك . الناس الحولك . الناس القدمو ليك دعمهم . اصحاب النفوذ . هل هؤلاء سيجدون الحمايه الرئاسيه حال مخالفتهم القانون ؟ هل سيكون عليهم ( التحلل ) ؟



سيكون محاربة الفساد وضربه بيد من فولاذ هو واحد من أهم أعمدة الحكم في سودان المستقبل. وستبدأ محاربة الفساد من محاربة فساد السلطة ورجالها فالسمكة تفسد من رأسها واذا اتى الفساد من السلطة فسينتشر في كل المجتمع. سيكون هناك مكتب لمكافحة الفساد مجهز بأعلى التجهيزات وذو صلاحيات عالية وتحت قيادة ملتزمة ومجربة وصارمة وستكون مهمته حصر قضايا الفساد السابق واللاحق وتقديم بلاغات وقضايا وملفات بها للأجهزة العدلية كما سيخضع كل مسؤول حكومي قبل تعيينه لفحص ذلك المكتب فحصا كاملا ودقيقا وتفصيليا وشاملا. لن يكون هناك فرد في سودان المستقبل فوق القانون ولو كان اقرب الناس الي ولو قدم ما قدم من قبل ؛ فالفساد مرض كالطاعون ان تركنا قليله او تساهلنا معه للحظة انتشر انتشار النار في الهشيم .



اطروحااتك وحلولك للازمة الاقتصادية الطاحنة دي؟



الازمة الاقتصادية الطاحنة ناتجة من ثلاثة اسباب 1/ اهدار الموارد بسبب الحرب 2/ توقف الانتاج تماما وفي قلبه الانتاج الزراعي والصناعي 3/ سيطرة المافيا الانقاذية على السوق واحتكارها له وممارسة اسؤا الممارسات الطفيلية في ذلك. بوقف الحرب وابعاد مافيا الانقاذ من السوق وجعله سوقا حرا اجتماعيا وبضخ الاموال والاستثمارات قي الانتاج سيتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي ستخف الأزمة وتتراجع الضائقة المعيشية . مع ذلك لن تنتهي الأزمة تماما حتى تدور عجلة الانتاج بكامل قوتها ويستعيد الاقتصاد عافيته ويكون هناك توازن بنيوي في قطاعاته وينشط السوق المحلي ويُشبع - الازمة تنتهي عندما تستعيد الدولة عافيتها وتحكم الاقتصاد القوانين التقليدية للانتاج والاستهلاك وليس قوانين الافشال المنظم لقطاعات الانتاج و السلب والنهب السائدة حاليا.



لو قرر الوطنى تغيير الدستور بالذات مادة تحديد عدد فرصة الرئيس بدورتين، وقرروا تقديم البشير كمرشح، هل ستنسحب؟



لا لن انسحب بل ستكون هذه فرصة نادرة لفضحهم في كل صباح ومساء لكذبهم وحنثهم بالعهود ولعدم وجود من يمثلهم غير من حكم 30 عاما ويرغب في المزيد . بعدين يناسبني ان يكون المرشح المضاد هو البشير بكل تاريخه الدموي وكل مسؤوليته عن الفشل والخراب الذي تعرض له السودان وبسنه المتفدمة وبهواجسه العديدة. هذا مرشح مثالي لكي اهزمه بالقاضية الفنية .



لن يسمح الكيزان باي فعل حر وعادل يسمح باقصائهم خارج دائرة التحكم في هذه التضاريس وهذا الشعب الكريم..عودتنا حكومة بني كوز على التواجد بالتزوير وبالبندقية وبالتحكم في كل مفاصل حركة الاقتصاد اعلى هرم هذه البلاد.. ما عدا ذلك سيكون دراماء تراجكوميديا ..كسابق السوابق.. استاذنا الجميل احلام الانعتاق اقتصاديا وغيرها ستظل احلام. !



هذا تعليق وليس سؤال ولكن لك حق التعليق طبعا. عموما ما اقوله لك ان الانقاذ نمر من ورق وهي تستمد قوتها من ضعف الاخرين ويأسهم. لو شمرنا عن سواعدنا وعملنا وفق استنراتيجيات مدروسة صباحا ومساء يمكن لنا هزيمتها بسهولة .



استاذ عادل. الحملة الانتخابية لسه في الفيسبوك ولا بدت في ارض الواقع ؟ 2- بالنسبة للدعاية المضادة اللي متوقع تكون تكتيك للمؤمتر الوطني ، هل الحملة عاملة حسابها ؟ 3- هل تتوقع دعم من قيادات الاحزاب القديمة ؟ 4- هل تتوقع دعم قيادات الشيوعين كمؤسسة أو أفراد ؟ 5- إذا ما اتوفقت المرة دي ، هل بنتوقع ان تتحول الحملة والداعمين لحركة عريضة ؟



1- الحملة الانتخابية ستعمل في الواقع وفي الميديا وفي السوشيال ميديا. كنت خلال شهر رمضان في السودان وقمت بجولات اقليمية جيدة. امس انعقد الاجتماع الثاني لفريق الحملة في القاهرة مثلا وكان ناجحا جدا. الحملة تتحرك ببطء ولكن بإصرار ومثابرة وفق خطة وستاخذ زخمها الفعلي من بداية عام 2019. 2- بالنسبة للدعاية المضادة نعرف ملامحها العامة ونحاول الاستعداد لها وسيقوم فريق الحملة بعمل محاكاة غرضها اسقاطي لانه اذا لم يقدر على عمل حملة لاسقاطي لا يستطيع عمل حملة لانجاحي. 3-اتوقع دعما من شباب الاحزاب القديمة والعديد من كوادرهم وبدأ هذا الدعم فعلا. 4- اتوقع دعما من عضوية الحزب الشيوعي واتمنى ان تنضم قيادتهم ايضا لحملة سودان المستقبل. 4- عند توفقي و فوزي ( المضمون) سيتم الحوار مع فريق وناشطي الحملة حول افضل الطرق لاستمرار عملها : هل تستمر كتحالف واسع فيه مكونات مختلفة ام تندمح لتكون حركة سياسية موحدة.



من منطلق ترشيح نفسك كمرشح ليبرالي. معلوم أن رفع الدعومات و الزيادات الجنونية في الأسعار جاءت نتيجة لسياسات التحرير الإقتصادي وخروج الدولة من إدارة السوق والتي هي صميم اللبرالية الإقتصادية ,هل ستمضي في طريق لبرلة الإقتصاد السوداني وتستمر في سياسات التحرير الإقتصادي التي ستفقر الفقراء وتغني الأغنياء اما ان اللبرالية الإجتماعية عندك تنفصل من اللبرالية الإقتصادية؟



انا نازل مرشح مستقل وليس مرشحا ليبراليا :) - وان كانت الليبرالية عندي ليست تهمة. انا اقف مع مدرسة الليبرالية الاجتماعية التي ترى ان السوق وحده لا يكفى وانما يجب ان يكون هناك دور اجتماعي للدولة ودور اجتماعي لراس المال نفسه. سياسات النظام الحالي هي سياسات اقتصاد المافيا ولا علاقة لها بالليبرالية ولا حرية السوق فالسوق والمال والامتيازات كلها في يد رجال السلطة واسرهم. برامجي يقوم على تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطن السوداني وهذا حق له وليس منحة من الدولة وهذا في المقام الاول سيقوم عبر برامج مدعومة من الدولة مثل السكن الشعبي ( سيتم بناء 3 مليون وحدة سكنية في خلال 10 سنوات ) وصرف دخل ثابت مضمون لكل المواطنين يحميهم من الفاقة والعوز غض النظر ان كانوا يعملون ام لا وكذلك ضمان مجانية التعليم والصحة وتوفير الماء والغذاء والطاقة باسعار زهيدة .



In other words هل الدولة حتدخل في السوق وتدعم المحروقات والدقيق مثلاً ؟؟ انا داير اعرف هل ستدخل الدوله في إدارة السوق ام لا ؟



لا لن تتدخل الدولة في السوق بدعم المحروقات والدقيق فهذه معالجات عفى عليها الدهر / ولكنها ستدعم الانتاج والتشغيل الشامل كما ستقدم دعما ماديا كباشرا لكل المواطنين يتصرفون فيه فيما يريدون وسيخضع السوق لقوانين العرض والطلب الحقيقية وبالتالي سترخص الاسعار بالزيادة المضطردة في الانتاج والعرض.



مديرة المنتدى : لو عندك مداخله اخيره في طرح مختصر لبرنامجك الاقتصادي والاجتماعي ممكن تنزلها .



طيب يقترب اللقاء من نهاياته وقد ناقشنا اكثر اسباب الترشح اكثر من البرنامج الاقتصادي الاجتماعي. عموما يقوم برنامجي الاقتصادي الاجتماعي على اعادة الاقتصاد السوداني للانتاجية بحل ما يعطله من اسباب سياسية واقتصادية ( الحروب ، ضعف الاستثمارات الراسمالية في القطاعات الانتاجية ، الدين الداخلي والخارجي ، عدم الاستقرار الماالي ، الفساد ، وضعف التقنيات الحديثة في الانتاج، هجرة الخبرات والعقول / الخ ) .

سيتم انهاض الاقتصاد عبر تطوير اربعة الى خمسة قطاعات رئيسية تتوفر لنا مواردها ومدخلاتها الاساسية ( الزراعة والرعي الحديث / الصناعة وخصوصا الغذائية والتحويلية / النقل واللوجستيك / التعدين / السياحة الحديثة المتخصصة) وادخال استثمارات ضخمة فيها عبر مشاربع بنيوية كبيرة وخصوصا في مجالات البنية التحتية والزراعة والتعدين والسياحة. الاموال المتوفرة من القطاعات سريعة العائد ( التعدين) سيتم استثمارها في القطاعات الانتاجية الاخرى ( البنية التحتية والزراعة) .

تحويل السودان الى دولة لوةجستية تخدم دول الجوار المغلقة بحريا ( جنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد واثيوبيا ) يفرض التوسع في البنية التحتية ( الطرق والجسور وتوسيع المؤاني القديمة وانشاء اخرى جديدة ) واعادة مرافق النقل كافة للعمل ( السكة حديد / النقل البحري/ النقل النهري ، النقل الجوي وخصوصا بين البلدان الأفريقية) . ايضا يستدعي ذلك التعاون في مشاريع قارية تخدم الاندماج الاقليمي وفي ذللك ستتبني حكومة سودان المستنقبل قيام طريق بورتسودان داكار الذي يربط شرق القارة بغربها وطريق القاهرة - كيب ناون والذي يربط شمال القارة بجنوبها وكلا الطريقين سيمران بالسودان ( ستتم تطوير فكرة الطريقين بحيث يكون كل منهما طريقا متعدد البنية ( طريق بري وحديدي وانابيب بترول وغاز وخطوط اتصالات وانترنت قي نفس المشروع).

ايضا سيتم الاهتمام بتوفير الطاقة كونها عصب الاقتصاد الحديث وخصوصا من الموارد المتجددة. ساهتم ايضا بالغاء كل الديون الخارجية وفتح ابواب الاستثمار وخصوصا في المجالات الانتاجبة واستيعاب الاستثمارات الصغيرة والكوادر و الطاقات السودانية وخصوصا من السودانيين المقيمين بالخارج.هذا كله سيؤدي لتحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد السوداني وعبر قوانين مرنة للاستثمار ونظام ضريبي مرن وبسيط وتحت دولة خفيفة الهيكل ولكن فعالة يمكن ان نحقق نموا اقتصاديا سنويا في حدود 10-15%.

هذا كله سيزيد من موارد الدولة التي يجب ان تذهب لاشباع حقوق وحاجات الناس الملحة من ماء نقي وطعام صحي وسكن وصحة وتعليم. سيتم تخطيط وتوزيع 10 مليون قطعة سكنية في خلال 10 سنوات ( بمعدل مليون قطعة سنويا) وبناء 3 مليون وحدة سكنية شعبية ( بمعدل 300 الف وحدة في العام) سيتم تخطيط وانشاء عاصمة جديدة ومدن جديدة وكذلك الاحياء العمراتي والحضري للمدن والتجمعات العمرانية القديمة. الاستثمار في قطاع السكن والعمران ايضا سيساهم في نمو الاقتصاد وتنوعه وحل مشاكل اجتماعية وتشغيل وامتصاص العطالة .

ايضا سيتم من العام الثالث للرئاسة صرف دخل ثابت مضمون لكل مواطن راشد ( في حدود 50 دولار تزداد بازدياد الدخل القومي) وصرف دعم اعاشة للإطفال حتى ال18 ( بمقدار 10 دولار للطفل) شهريا وذلك كجزء من نصيبهم في الثروة القومية ولمحاربة الفقر وكشكل من اشكال الضمان الإجتماعي وايضا لتقوية المرأة وسكان الريف الخ ( معظم النساء العاملات في بيوتهم لا ياخذن مرتبات).



عادل محمد عبدالعاطي ادريس

المرشح االمستقل للإنتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠ م.



الموقع الرسمي لحملة سودان المستقبل:



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الصفحة الشخصية للأستاذ عادل محمد عبد العاطي إدريس - فيس بوك :



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الصفحة الرسمية لحملة سودان المستقبل - فيس بوك :



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