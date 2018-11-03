حميدتي يتوعد مرتزقة حركات دارفور في ليبيا بـ"الحسم" (الدعم السريع) تضبط متفلّتين هاربين من العدالة

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03-11-2018, 09:19 PM

صحيفة الصيحة السودانية
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حميدتي يتوعد مرتزقة حركات دارفور في ليبيا بـ"الحسم" (الدعم السريع) تضبط متفلّتين هاربين من العدالة

    10:19 PM November, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    توعد قائد قوات "الدعم السريع"، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مرتزقة الحركات المسلحة في ليبيا والمتفلتين وحملة السلاح بالحسم القاطع، وأعلن تحويل قيادة قواته من جنوب دارفور إلى شمال دارفور لإطلاق مرحلة جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار.

    وفي السياق كشفت قوات الدعم السريع، عن ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، والعربات غير المقننة أثناء مطاردة متفلتين في دارفور وكردفان غربي البلاد.وضبطت قوات الدعم السريع مملثة في متحرك "أسود الحق" الذي ترتكز قواته في ثلاث ولايات نحو "53" دراجة نارية غير مقننة، و"5" آلاف كدمول تم حرقها.

    وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العقيد مرتضى عثمان أبو القاسم في مؤتمر صحفي أمس، القبض على "11" من المتفلتين الهاربين من العدالة في قضايا مختلفة بمدينة النهود بجانب استرداد "185" رأساً من الماشية المنهوبة بمنطقة المزروب، تم تسليمها للسلطات المختصة. وأكد أن قوات الدعم السريع قامت بعمليات تمشيط واسعة في ثلاث ولايات، شمال كردفان، وشمال دارفور، وغرب كردفان، في محور مناطق "مجرور، جبرونا، الحمرة، المزروب، ضواحي سودري، ود بندة، أرمل" كاجا، جبل عيسى، المالحة، جبل تقرو".

    وكشف أبو القاسم عن فض قوات الدعم السريع نزاعاً بين قبيلتين في منطقة أم بادر وصل إلى مرحلة القتال في المنطقة.

    وأكد حميدتي خلال استقبال القوات الخاصة بـ"الدعم السريع"، في مدينة الفاشر، دعم وحماية قرى العودة الطوعية والنازحين، مُتعهداً بالمضي قدماً في طريق حسم المتمردين إذا حاولوا الدخول إلى السودان ومطاردتهم أينما حلوا، وأضاف" لن يهدأ لنا بال حتى يتم حسم التمرد وإكمال جمع السلاح".

    ودعا حميدتي المتمردين للعودة إلى السلام والالتحاق بـ"الدعم السريع" لحماية المواطنين، واستعرض جهود قواته في توفير خدمات المياه والتعليم في عدد من المناطق وجاهزيتها لدعم النازحين والعودة الطوعية.

    إلى ذلك أشاد والي شمال دارفور، الشريف محمد عباد، بدور"الدعم السريع" في تعزيز الأمن والسلام وحراسة الثغور والحدود ودعم مشروعات التنمية.

    وأوضح عباد أنها أرسلت رسالة واضحة لأعداء البلاد في سرعة الحسم في كافة القضايا الأمنية، مُعرباً عن ثقته فيها ودعم حكومته لجهودها في بسط الأمن وحسم التفلت.
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