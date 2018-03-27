حملة سودان المستقبل الإنتخابية:لا لتجنيد الشباب والأطفال في دارفور

09:43 PM March, 27 2018 سودانيز اون لاين

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نطالب بالتحقيق العاجل في موت مواطنين بمعسكر تجنيد الدعم السريع في كشولونقو







تنعي حملة سودان المستقبل بمزيد من الحزن والأسى موت 3 مواطنين بينهم أطفال بضربة شمس أمام معسكر تجنيد الدعم السريع في كشولونقو جنوب دارفور يوم الأحد ٢٥/٣/٢٠٢٨ . ووفقاً للمعلومات الواردة من المنطقة فإن المواطنين الثلاثة من أهلنا الرزيقات قد توفوا في منطقة تجنيد تتبع لمليشيات الدعم السريع حيث كانوا ينوون الالتحاق بمليشيات الدعم السريع قبل ان يلقوا حتفهم بسبب التزاحم في هجير الشمس في ارض جرداء ليس فيها اشجار للإستظلال ولم يوفر لهم ماء او علاج عاجل بعد أصابتهم.



ووفقا للاخبار الواردة من المنطقة فإن النظام قد بدأ قبل اكثر من اسبوع بتجنيد أفراد جدد لقوات الدعم السريع في حملة تجنيد كبيرة مركزها نيالا وتستهدف الشباب والأطفال وأغلبهم من ضواحي نيالا والضعين والجنينة بزعم تسفيرهم للسعودية وبوعود باموال ضخمة سيحصلون عليها . ووفقا للمعلومات الواردة للحملة فقد قامت السلطات بعد موت المواطنين الثلاثة بتغيير مكان التجنيد الي غابة تبعد حوالي ثلاثة كيلو مترات جنوب كشولونقو وفرض طوق أمنى ومعلوماتي على المنطقة والحدث.



إننا في حملة سودان المستقبل وبعد الترحم على ارواح الشهداء وتعزية أهلهم نطالب بالتحقيق العاجل في مصرع هؤلاء المواطنين وخصوصا الأطفال منهم لان تجنيد الأطفال جريمة وفقاً للقانون السوداني والدولي. وتدعو الحملة الشرفاء من الإدارات الأهلية ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات المدنية وقيادات الرأي من شباب المنطقة للإهتمام والتدخل العاجل لإيقاف هذا العبث والتضحية بأولادنا وفلذات اكبادنا في مثل هذه الظروف اللاإنسانية .



إن حملة سودان المستقبل تسجل رفضها التام لتجنيد الأطفال والشباب وترى أن واجب الحكومة هي ان توفر فرص التنمية والعمل الشريف للشباب وتساعدهم في ذلك لا ان تجعل الطريقة الوحيدة للرزق هي الانضمام للدعم السريع أو غيرها وتستغل حاجتهم وحاجة اهلهم . كما نلتزم في الحملة بانجاز مشاريعنا لتطوير جميع مناطق السودان عموما واقليم دارفور خصوصا لفتح فرص العمل للشباب عبر تطوير القطاعات الاقتصادية كافة من زراعة حديثة وتعدين ونقل ولوجستيك وسياحة وكذلك توفير الخدمات كافة من صحة وتعليم وماء عذب وكهرباء وسكن وماؤي وطرق ممهدة .



والعزة والكرامة لشعب السودان.







حملة سودان المستقبل الإنتخابية



27/3/2018م



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