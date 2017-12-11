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حماية المستهلك تُطلق حملة لتوعية المواطنين بحقوقهم

11-12-2017, 02:45 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

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حماية المستهلك تُطلق حملة لتوعية المواطنين بحقوقهم

    02:45 PM December, 11 2017

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة
    أطلقت الجمعية السودانية لحماية المستهلك حملة تحت شعار "أعرف حقك تحمي نفسك"، لتعريف مئة ألف مستهلك سوداني داخل وخارج السودان بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتستهدف الحملة استقطاب ألف خبير وناشط خلال العام 2018.
    وقال الأمين العام للجمعية د. ياسر ميرغني في تصريح لـ"وكالة السودان الأنباء" أمس، إن الحملة تستهدف المستهلك في كل ولايات السودان الثماني عشرة، وتعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم واستقطاب الناشطين والمهتمين منهم.
    وأوضح أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك أصدرت دليلاً تعريفياً بحقوق ومسؤوليات المستهلك وحقوق المريض والاستخدام الرشيد للدواء والنظام الأساسي للجمعية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة وأفضل الطرق أماناً عند استخدام شبكات الاتصالات والإنترنت، وأشار إلى أن كل ذلك في كتيب تعريفي تحت اسم "كن واعياً اعرف حقك تحمي نفسك"، مؤكداً أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع.
    وأوضح أن الجمعية السودانية لحماية المستهلك وزعت هذا الدليل على عشرة آلاف شخص عبر الوسائط المتعددة في يوم واحد وستواصل إرسال الدليل التعريفي بحقوق ومسؤوليات المستهلك طيلة شهر ديسمبر.
    وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والتي تصادف يوم الأحد العاشر من ديسمبر، باعتبار أن حقوق المستهلك هي حقوق إنسان.
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