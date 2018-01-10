حكومة بلجيكا مهددة بالانهيار بسبب 100 سوداني



01:42 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر









بروكسل – وكالات

بات الائتلاف الحاكم في بلجيكا مهدداً بالانهيار، على خلفية اتهامه بالترحيل الجبري لمائة مهاجر سوداني إلى بلدهم. ورفض رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أمس الأول (الاثنين)، إجباره على الاستقالة من منصبه، مؤكدًا أن الابتزاز لن يخيفه، وفق (فرانس برس). وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحزب القومي الفلمنكي أحد الشركاء الثلاثة في الائتلاف الحاكم، هدّد بالانسحاب من الحكومة، بعد ما سماها بالفضيحة وأنه يجرى حالياً استجواب وزير اللجوء والهجرة ثيو فرانكن، وهو عضو في الحزب القومي الفلمنكي، بشأن تعرض بعض المهاجرين السودانيين للضرر، بعد أن سمح لثلاثة من مسؤولي البلاد بتفتيش وثائقهم قبل عودتهم.