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حكومة الخرطوم تلوح بالقانون تجاه أصحاب كمائن الطوب

23-04-2018, 06:49 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
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حكومة الخرطوم تلوح بالقانون تجاه أصحاب كمائن الطوب

    06:49 PM April, 23 2018

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    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم ـــ خضر مسعود
    هددت حكومة ولاية الخرطوم باستخدام القانون تجاه أصحاب كمائن الطوب بمحلية شرق النيل، الذين لم يلتزموا بخطابات الإزالة. وأقر حسن إسماعيل وزير المجلس الأعلى للبيئة بالولاية، بوجود مخاطر صحية وبيئية جراء استمرار عمل تلك الكمائن، مشيرا إلى أن الكمينة الواحدة تستهلك أكثر من (40) قنطار حطب، موضحاً أن محلية شرق النيل وحدها (منطقة الجريف شرق وغرب) بها أكثر من (3000) كمينة، ما يعني حرق (120) ألف قنطار من الخشب لإنتاج الطوب في تلك الكمائن. وكشف لدى حديثه بالمنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام، أمس (الأحد)، عن حرق إطارات السيارات من قبل بعض أصحاب الكمائن مما تسبب في إصابة العديد من المواطنين بالأمراض.
    من جانبه، قال مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، إن مستشفى البان جديد بمحلية شرق النيل يستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين جراء الروائح الكريهة المنبعثة من تلك الكمائن، لافتا إلى انتشار أمراض التهاب الشعب الهوائية و(الأزمة) بين المواطنين، وأكد أن أرباح الطوب تدفعها الدولة في علاج المرضى.
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