حكم قضائي بإعدام متهم يتبع لعصابة تسعة طويلة

أصدرت محكمة الأزهري جنوب الخرطوم، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا بإعدام متهم يتبع لعصابة تسعة طويلة بالإعدام شنقا حتى الموت. وحكم قاضي محكمة الأزهري حكماً بإعدام متهم تسعة طويلة بعد ثبوت إدانته. وتقدم مواطن ببلاغ اتهم فيه فرد تسعة طويلة بطعن مواطن أثناء محاولة نهبه مما أدى إلى وفاته. وروعت عصابات تسعة طويلة سكان ولاية الخرطوم بعد انتشارها مؤخرا مستخدمة أسلحة بيضاء ومواتر في نهب المواطنين.
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