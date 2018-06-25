حفلة وفاء للفنان الراحل زيدان إبراهيم في لندن

تقيم مجموعة أصدقاء المهجر حفلأ فنياً بعنوان لمسة وفاء للعندليب الراحل زيدان إبراهيم وذلك بمشاركة الفنان محمد أزرق والفنان الهادي بشير وذلك يوم السبت الموافق 7 يوليو 2018م، بصالة 0 تو سنتر ـ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً، قيمة التذكرة 10 جنيهات يوجد بوفيه في الفعالية. العنوان: Finchley Road NW3 6LU b �R
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