حفلة الجالية النسائية بلندن للعيد

يسر الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن أن تهنيء أعضائها الكرام بعيد الفطر المبارك وتعلن السكرتارية الاجتماعية عن حفل خاص بالسيدات فى يوم السبت 16 يونيو وعلى العنوان التالي 1 Thorpe close, London, W10 5XL من الساعة الثامنة مساء إلى الواحدة صباحا مع وجبة العشاء الفاخرة من المطعم العربي بادجور رود مع DJ للأغنيات السودانية والعربية فئات الدخول 15 جنيهاً الأماكن محدودة وممنوع اصطحاب الأطفال كل من لديها الرغبة فى المشاركة الاتصال بالاستاذه اكرام ابشر أو الأستاذه جدية عثمان *تنبية: سوف يكون احتفال الجالية الرسمي بالعيد فى صباح يوم 15 يونيو بالتعاون مع هيئة شؤون الأنصار* /, �J�A�����
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