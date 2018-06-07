حفلة الجالية النسائية بلندن للعيد



10:37 PM June, 07 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يسر الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن أن تهنيء أعضائها الكرام بعيد الفطر المبارك وتعلن السكرتارية الاجتماعية عن حفل خاص بالسيدات فى يوم السبت 16 يونيو وعلى العنوان التالي

1 Thorpe close, London, W10 5XL

من الساعة الثامنة مساء إلى الواحدة صباحا مع وجبة العشاء الفاخرة من المطعم العربي بادجور رود

مع DJ للأغنيات السودانية والعربية

فئات الدخول 15 جنيهاً

الأماكن محدودة وممنوع اصطحاب الأطفال

كل من لديها الرغبة فى المشاركة الاتصال بالاستاذه اكرام ابشر

أو الأستاذه جدية عثمان

*تنبية: سوف يكون احتفال الجالية الرسمي بالعيد فى صباح يوم 15 يونيو بالتعاون مع هيئة شؤون الأنصار*

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