

02:52 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



حظر تشييد المباني الجديدة على النيل بالخرطوم





الخرطوم: آخرلحظة

كشف مساعد رئيس الجمهورية عبدالرحمن الصادق المهدي، عن اتجاه الرئاسة لحظر تشييد المباني والمشاريع العمرانية التي تحجب الرؤية النيلية على امتداد شواطئ الخرطوم، مؤكداً الشروع في سن قوانين صارمة تمنع التعديات وتشييد الغابات الأسمنتية على النيل، وتفقد مساعد الرئيس برفقة معتمد الخرطوم أحمد علي عثمان أبوشنب، مشاريع تجميل شواطئ النيل بمحلية الخرطوم، مشدداً على ضرورة وقف التعديات الأسمنتية والمظاهر غير الحضارية على الشواطئ والاستعاضة عنها بمشاريع سياحية جاذبة