حسبو محمد عبد الرحمن يبحث مع عبد الرحمن الصادق المهدي مشروع جمع السلاح

الخرطوم ٤-٩-٢٠١٨م(سونا)- بحث الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري مع اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية مشروع حملة جمع السلاح و النجاحات التي حققتها في إشاعة الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن فضلا عن المصالحات القبلية بين مكونات المجتمع في دارفور بصفة خاصة و التعاون بين الإدارات الأهلية. و قال مساعد رئيس الجمهورية في تصريح صحافي : " تفاكرنا حول مشروع المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات المزمع و حصر أصحاب المصلحة جميعا في مجهود محاربة هذا المضار".
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