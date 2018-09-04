حسبو محمد عبد الرحمن يبحث مع عبد الرحمن الصادق المهدي مشروع جمع السلاح

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2018, 12:45 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-09-2018, 07:44 PM

Sudan News Agency
<aSudan News Agency
تاريخ التسجيل: 21-10-2015
مجموع المشاركات: 1985

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حسبو محمد عبد الرحمن يبحث مع عبد الرحمن الصادق المهدي مشروع جمع السلاح

    07:44 PM September, 04 2018

    سودانيز اون لاين
    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الخرطوم ٤-٩-٢٠١٨م(سونا)- بحث الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية اليوم بالقصر الجمهوري مع اللواء ركن عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية مشروع حملة جمع السلاح و النجاحات التي حققتها في إشاعة الأمن و الاستقرار في ربوع الوطن فضلا عن المصالحات القبلية بين مكونات المجتمع في دارفور بصفة خاصة و التعاون بين الإدارات الأهلية.
    و قال مساعد رئيس الجمهورية في تصريح صحافي : " تفاكرنا حول مشروع المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات المزمع و حصر أصحاب المصلحة جميعا في مجهود محاربة هذا المضار".
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de