حسبو: ملف حقوق الإنسان بالسودان "كتاب مفتوح" لجنة برلمانية: حقوق الإنسان بالسودان تحظى بالاحترام

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04-09-2018, 07:40 PM

صحيفة الصيحة السودانية
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حسبو: ملف حقوق الإنسان بالسودان "كتاب مفتوح" لجنة برلمانية: حقوق الإنسان بالسودان تحظى بالاحترام

    07:40 PM September, 04 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    وصف نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، ملف حقوق الإنسان في السودان بأنه "كتاب مفتوح"، وأكد أن الدولة منفتحة للتعامل مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، في وقت قللت فيه لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني من مشاركة تحالف قوى نداء السودان المعارض في دورة اجتماعات حقوق الإنسان المزمع عقدها الشهر الجاري بجنيف.

    وبحث حسبو خلال لقائه بوزير الدولة بالخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، أمس العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وأطلع حسبو وزير الدولة، مسؤول ملف حقوق الإنسان وحرية الأديان بالخارجية البريطانية الذي أجرى سلسلة من المباحثات مع المسؤولين السودانيين خلال زيارته للبلاد، على ديناميكية الحوار الوطني وحكومة الوفاق الوطني، ومشروعات السلام في البلاد، خاصة في ولايات دارفور.

    وقال وزير الدولة بالخارجية، السفير محمد عبد الله إدريس، إن اللقاء بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين السودان وبريطانيا، وعملية السلام في السودان وكيفية تعزيزها. وأشار إدريس في تصريحات صحفية، إلى أن نائب الرئيس أكد للمسؤول البريطاني أن بناء السلام بولايات دارفور يتطلب تنفيذ الاحتياجات الضرورية للمواطنين ودعمها.

    وأضاف أن الوزير البريطاني سيقوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة لولايات دارفور، للوقوف على الأوضاع، وبحث مشروعات السلام، وكيفية دعم بريطانيا للعمل الإنساني والتنموي بولايات دارفور.

    من جانبه، أكد الوزير البريطاني حرصهم على مستقبل السودان وبناء صورة إيجابية، من خلال الارتباط بين البلدين على أساس ما تم من إنجازات على مستوى العلاقة مع دولة جنوب السودان.

    إلى ذلك قال رئيس لجنة التشريع الفرعية بلجنة التشريع والعدل محمد الحسن الأمين في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، إن سجل السودان بشأن حالة حقوق الإنسان يتسم بدرجة عالية ومتقدمة من الاحترام، مشيراً إلى أن حضور المعارضة للاجتماعات لا دور له بالقاعات الرئيسية للاجتماعات.

    وأضاف الأمين إن ما تقدمه المعارضة يعتبر نشاطاً جانبياً وليس حديثاً رسمياً، وزاد بالقول "ردودنا جاهزة وكافية لكل من يريد الإساءة وتشويه صورة السودان خارجياً"، مؤكداً أن حديث الخبير المستقل حول حقوق الإنسان بالسودان خير شاهد على احترامها" .
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