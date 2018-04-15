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حسام هلالي يفوز بجائزة أسامة الدناصوري للشعر في دورتها الثانية

15-04-2018, 04:23 AM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2867

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حسام هلالي يفوز بجائزة أسامة الدناصوري للشعر في دورتها الثانية

    04:23 AM April, 14 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    تصدر الشاعر السوداني الشاب حسام هلالي مجموعة الفائزين بجائزة أسامة الدناصوري للشعر في دورتها الثانية، وإختارت لجنة تحكيم الجائزة المكونة من عدد من الشعراء العرب، والتي ضمت كل من، أحمد ندا من مصر (مقرراً للجنة(، أسماء ياسين من مصر، حسين بن حمزة من سوريا، علي ذرب من العراق، لميس السعيدي من الجزائر، ومبارك وساط من المغرب، ثلاثة أعمال فائزة لشعراء بالمراكز الثلاثة الأولي وهم المركز الأول الشاعر حسام هلالي من السودان عن مجموعته "شرفة تليق بالإنتحار"، المركز الثاني الشاعر السوري منيار العيسى عن مجموعته "هنا يرقد الرجل الأحمق"، المركز الثالث الشاعر العراقي محمد كريم عن مجموعته "الطائفي في أسبوعه الدامي".
    وذكرت اللجنة في بيان لها أن الأعمال المقدمة لجائزة "أسامة الدناصوري" في دورتها الثانية، تجاوز عددها 150 مخطوطاً شعرياً، مما فرض على لجنة التحكيم أن تقضي وقتاً أطول مما كان مخططاً له من أجل قراءة تلك الأعمال، وترشيح ما يبقى منها بعد الفرز والقراءة الأولية، إلى المستوى التالي من القراءة والفحص والتقييم، أدى ذلك إلى تأخر إعلان النتائج كما كان مقرراً في البداية، ولكن ذلك، في الوقت نفسه، منح اللجنة وقتاً أطول لقراءة الأعمال المقدمة للجائزة، وفرصة متأنية لتقييمها.
    حيث خلصت اللجنة أولياً إلي قائمة قصيرة ضمت 11 عملاً، ومن ثم إختيار الأعمال الثلاثة الفائزة، وأضافت "فيما عدا عدد قليل جداً من الأعمال التي قرأتها اللجنة، اتسمت أغلب المشاركات بالعادية وقلّة الجودة والخصوصية، وهو ما لم تنجُ منه – إلى هذا الحد أو ذاك - حتى تلك الأعمال التي تأهلت للتصفية الأخيرة".
    وتابع البيان "راعت اللجنة في تقييمها للأعمال المشاركة بين كون هذه الأعمال هي مجموعات شعرية أولى من الطبيعي أن يُعاني معظمها من مشكلات وتعثّرات البدايات، وبين طموحات أصحابها في كتابة نصوص شعرية تحمل رغبة مشروعة في إيصال صوت شخصي ونبرة ذاتية معقولة. ولكن في الحالتين، وباستثناء نصوص قليلة، ظلّت أغلب هذه المشاركات تراوح في منطقة شعرية معروفة ومستعملة، وفي مناخات تفتقر إلى الاكتشاف والفردية والمغامرة".
    جدير بالذكر أن الجائزة تحمل إسم الشاعر المصري أسامة الدناصورى، وهى جائزة مفتوحة للشعراء فى مصر والعالم العربي، تمنح لشاعرة أو شاعر لم يصدر (لها/ له) ديوان شعرى مطبوع بعد، وتتمثل الجائزة فى طبع الديوان الفائز مصحوباً بمسوغات لجنة التحكيم، وهي متاحة لكل من يكتب قصيدة النثر باللغة العربية الفصحى، دون التقيد ببلد محدد أو سن معينة.
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