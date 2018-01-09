منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 09-01-2018, 08:49 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حزمة من التدابير والمعالجات الاقتصادية لمحاربة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم

09-01-2018, 02:58 PM

Sudan News Agency
<aSudan News Agency
تاريخ التسجيل: 21-10-2015
مجموع المشاركات: 1820

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حزمة من التدابير والمعالجات الاقتصادية لمحاربة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالخرطوم

    02:58 PM January, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الخرطوم 9-1-2018م(سونا) - خلص الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم بحضور معتمد المحلية الفريق ركن أحمد علي عثمان أبوشنب ونواب الدوائر بالهيئتين التشريعيتين القومية والولائية وقيادات العمل السياسي والتنفيذي والشعبي إلى اتخاذ حزمة من التدابير والمعالجات الاقتصادية لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في إطار المعالجات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والولائي .
    وتشمل وضع تدابير حاسمة للتسعير العشوائي للسلع مع إلزام جميع أصحاب المتاجر بوضع التسعيرة بديباجة في مواقع واضحة للتداول وفرض رقابة على المخابز وإلزامها بالأسعار والأوزان المحددة للخبز والإبلاغ عن المخابز المتوقفة عن العمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية و اللجان الشعبية بالأحياء واتحاد المخابز عبر رقم الهاتف (1948).
    ووجه الاجتماع بالتوسع في نشر أسواق البيع المخفض الثابتة والأسبوعية والجمعيات التعاونية بالأحياء ومواقع العمل وتوريد السلع إليها مباشرة من مواقع الإنتاج لمحاربة ظاهرة السماسرة والمضاربة في السلع، كما قرر الاجتماع تسخير كافة إمكانات المحلية ومواردها المالية لمكافحة ظاهرة الغلاء لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de