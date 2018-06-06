حزب بناء السودان:مقترحات لتطوير وإصلاح عملية صناعة القانون في السودان

11:03 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

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خطاب إلى المجلس الوطني

التاريخ: 6 يونيو 2018م

السيد: رئيس المجلس الوطني

نسخة إلى السادة أعضاء المجلس الوطني





انطلاقا من استراتيجية الحزب الهادفة لتقوية مؤسسات الدولة وزيادة كفاءتها وحوكمتها، وحيث أن حزب بناء السودان يعرف نفسه بأنه حزبٌ برامجي يقوم بوضع حلول عملية ومدروسة تناسب الواقع سعياً لنهضة البلاد، وطالما أن الإصلاح لا يمكن أن يتم تناوله بعيداً عن الإصلاح القانوني، ولأنّ حزب بناء السودان يهدف إلى جعل عملية صناعة القوانين في السودان أكثر فعالية وشعبية؛ وذلك من خلال زيادة مشاركة المواطنين والمتخصصين وجميع أصحاب المصلحة في هذه العملية، فإنه يتقدم إليكم بعدد من المقترحات التي يؤمن بفعاليتها من أجل بلوغ هدفنا في الوصول إلى قوانين مستحدثة تتناسب وطموحات الشعب السوداني.



إننا نؤكد في حزب بناء السودان أن رضا المواطنين بالقوانين التي تسري وتطبق عليهم هو أكبر ضامن لتنفيذها طواعية، وأن زيادة المشاركة السياسية هي الدافع الحقيقي لإحداث استقرار سياسي واجتماعي في هذه البلاد. ومن هذا المنطلق نتقدّم بالمقترحات الآتية:



أولاً: أن يقوم البرلمان بإجازة قانون يتضمن تفصيلاً واضحاً وملزماً لعملية المشورة الشعبية، وذلك بأن يحدد فيه فترة مشورة شعبية وقدرها ثلاثة أشهر تُطرح فيها مسودة القوانين المقدمة من الحكومة أو الجهاز التنفيذي للرأي العام للتشاور المفتوح والعلني حول مسودة هذا القانون.



ثانياً: ووفقاً لما نصت عليه المادة 106 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، والتي جوّزت للنائب البرلماني الحق في تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة، فإننا نطالب البرلمان بأن يخضع مشروع القانون الذي يُقدّم عبر مبادرة خاصة للمشورة الشعبية؛ حيث أننا نرى أن هذا الأسلوب بمجرد اعتماده سيتيح لمجموعات الضغط ومجموعات المصالح أن تنشأ في كافة المجالات المعنية بقضايا مختلفة مما سيمكّنها من أن تستقطب أعضاء البرلمان والدعم الشعبي وأن تضغط وتروّج لمشروعها، والأخير بدوره سيضفي حراكاً سياسياً وشعبياً إيجابياً.



ثالثاً: يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون أن تقوم بنقل جميع مداولات البرلمان ولجانه المتخصصة على الهواء مباشرةً للرأي العام حتى يستطيع أن يتفاعل مع النقاشات ويبلور رأياً حولها، فيُخلق تفاعلاً ما بين الرأي العام والمشرّع.



رابعاً: أن يقوم رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان مرة واحدة في الأسبوع على أقل تقدير، على أن تُبث هذه الجلسة على الهواء مباشرةً، ويحق كذلك لجميع النواب طرح أسئلة ومناقشة رئيس الوزراء عن جميع أنشطة الحكومة.



خامساً: أن يكون بإمكان الرأي العام الاطلاع ومن خلال موقع البرلمان الإلكتروني على تفاصيل تصويت النواب، بالإضافة إلى معرفة أي نائب صوّت لمصلحة أي اتجاه في مشروع القرار المعني؛ وذلك لجعل كل نائب محاسب أمام ناخبيه في الدائرة الانتخابية، وزيادة الرقابة الشعبية على أداء النواب.



سادساً: أن يتم عرض جميع مداولات البرلمان مكتوبة على الرأي العام وتحفظ للتاريخ وتعرض إلكترونياً بتفاصيل مداولات الأعضاء في جلسات البرلمان، حتى ولو كانت في جلسات اللجان المتخصصة.



إننا في حزب بناء السودان ومن موقعنا في المعارضة على يقين تام أن التدابير المرفقة أعلاه بمقدورها زيادة مستوى المشاركة السياسية في البلاد، ومن المهم ذكره أنها تتناسب عكسياً مع أسلوب استخدام السلاح في العمل السياسي، ذلك لأن النهوض بهذه المؤسسات لا يتحقق إلا بالتدرج، ونحن على قناعة بأن البرلمان الحالي هو أقل البرلمانات شرعية وشعبية وثقة جماهيرية. وعليه فإننا في حزب بناء السودان نسعى لضمان أن يكون التغيير راسخاً ومستداماً في السودان.





تقبلوا خالص تحياتنا؛

حزب بناء السودان

(تحت التأسيس)

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