حزب المـؤتمر السـوداني:بيان حول التوترات الأمنية و أحداث الاقتتال القبلي المؤسف بالنيل الأزرق ولق

بيان حول التوترات الأمنية و أحداث الاقتتال القبلي المؤسف بالنيل الأزرق ولقاوة وارتقاء شهيد في الخرطوم
وقعت أحداث عنف واقتتال قبلي بغيض منذ عدة ايام في إقليم النيل الأزرق ومنطقة لقاوة ، أسفرت بكل أسف عن ارتقاء مئات الأرواح وإصابة اعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين ، من بينهم كبار سن واطفال ، لم تزل هذه الأعداد غير محصورة بدقة حتى وقت كتابة هذا البيان نظراً لارتفاع حدة التوترات المهددات الأمنية في مناطق النزاع التي تشهد أوضاع إنسانية بالغة في الدقة ، مع ارتفاعٍ في موجات النزوح وفق الواقع المحفوف بعظيم المخاطر ، ومازالت هذه الأحداث تتشعب و تلقي بظلالها على مناطق اخرى من الإقليم وخارجه ، حيث جرى اليوم الأحد ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٢م إحراق مقر أمانة حكومة اقليم النيل الأزرق بمدينة الدمازين في ظل غياب تام للأجهزة النظامية الشرطية ، العسكرية والأمنية ، كما اقتحم الأهالي مقر قيادة الفرقة رابعة مشاة بالمدينة ، هذه التطورات بالغة الخطورة تنذر مما لا شك فيه بمزيد من الكوارث الإنسانية ، وفي ذات السياق ارتقى شهيد اليوم الاحد ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٢م على أيدي قوات الشرطة التابعة للسلطة الانقلابية في منطقة الصحافة بالخرطوم .
إننا في حزب المؤتمر السوداني نترحم بكل أسى على أرواح الضحايا ، ونرسل صادق الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل ، ونرى ان هذه الأحداث الأليمة تمثل ذروة سنام فشل السلطة الانقلابية ، حيث بات ملاذها اشعال نيران الفتنة القبيلة والاقتتال الأهلي في اطراف البلاد وهتك النسيج الاجتماعي دون التدخل أمنياً لحقن دماء الأبرياء ، بينما يتم مواجهة المتظاهريين السلميين في مناطق اخرى بالرصاص الحي ، في مقايضة بائسة مكشوفة تعرض لواذاً على شعبنا الحر الثائر ما بين بقاء حكمها الشمولي الصفيق ، و بين استدامة الأمن و الأمان اللذان هما من صميم واجبات أجهزة الدولة الامنية والعسكرية ، ضاربة بعرض الحائط عظيم المخاطر المترتبة على هذا العمل الإجرامي التي تمتد الى تفتيت وحدة البلاد وتمزيقها ، عوضا عن قدسية الدماء السودانية ، مما يؤكد صواب وجهة الحراك الجماهيري وقوى الثورة المقاومة للانقلابيين والانتهازيين وفلول النظام البائد ، العاملة على هزيمة سلطتهم الشمولية واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة مدنية خالصة ، مع أولوية إحداث الاصلاحات اللازمة في عقيدة الاجهزة الامنية والعسكرية و دمج الجيوش المتعددة تحت مظلة قوات الشعب المسلحة ، وعليه ندعو عضوية حزبنا و كافة الثائرات الكنداكات والثوار الابطال الى المشاركة الفاعلة في مواكب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢م الظافرة وما بعدها من فعاليات ثورية ، فشعبنا يستحق حياة كريمة في ظل حكم مدني ديمقراطي رشيد يرسي دعائم الحرية والسلام والعدالة في وطن يسع الجميع .
عاش شعبنا حراً منتصراً
أمانة الإعلام ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٢م
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