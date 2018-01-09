حزب المؤتمر الوطني يدعو الشعب السوداني لتفويت الفرصة على المعارضة لإشاعة الفوضى



04:53 PM January, 09 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الهضيبي يس



دعا حزب المؤتمر الوطني الشعب السوداني لتفويت الفرصة على المعارضة ونوه إلى أنها تسعى لإشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار الأمني الذي تعيشه البلاد رغم الظروف الاقتصادية الحالية.



وقال أمين العلاقات السياسية بـ "الوطني" د. عبد الله محمد عبد الله في تصريحات صحفية أمس، إن حزبه يدرك تماماً مدى الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الشعب السوداني وفقاً للإجراءات الأخيرة.



وأكد أن حق التظاهر مكفول بالقانون ولكن دون إشاعة الفوضى والتخريب واتهم المعارضة بالسعي لتعبئة الشارع واستغلال ما تمر به البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.



وفي سياق آخر انتقد الاستفزازات من قبل الإعلامي المصري في حق السودان، وقال " إن السودان لا تلتفت الى مثل هذه التصرفات، رغم إقدام مصر على معاداة ىالبلاد" وأكد جاهزية القوات المسلحة لحمايه البلاد وتأمين الحدود سواء مع مصر أو أريتريا.



ونفى عبد الله علمه بتكوين لجنة للتحقيق ومحاسبة عضو الحزب والبرلمان د. محمد الحسن الأمين بشأن تسجيل صوتي حول مسأله ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية قادمة لعام 2020، وأكد أن مؤسسات الحزب لم تجتمع بعد لحسم هذه المسأله أو إبداء الرأي فيها.