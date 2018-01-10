حزب المؤتمر الوطني: السودان لن يتخلى عن حلايب



01:47 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

أكد حزب المؤتمر الوطني أن السودان لن يتخلى عن حقوق سيادته على مثلث حلايب، مبيناً أن أي إجراء من قبل مصر لتغيير هوية المثلث السوداني لن يجدي نفعاً.

وقال كمال إسماعيل رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالحزب لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن السودان يعمل باهتمام كبير لاسترداد أراضيه المحتلة، مؤكداً رفضه للممارسات السالبة من الإعلام المصري تجاه الشعب السوداني، موضحاً أن المضايقات المصرية لن تكون في مصلحة العلاقات بين البلدين، وأضاف قائلاً: لا خلاف على سودانية حلايب وهذا متفق عليه من جميع الأطراف الدولية والإقليمية ما عدا الجهات المصرية.