حزب المؤتمر الشعبي يُهدّد بالخروج من الحكومة والانضمام لبرامج المعارضة



08:57 PM March, 04 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عبد الرؤوف طه



لوّح حزب المؤتمر الشعبي بالخروج من الحكومة والحوار الوطني والعودة لصفوف المعارضة. وقال القيادي بالحزب كمال عمر في تصريح لـ "الصيحة" أمس، "لم يتبق أمامنا خيار غير الخروج من الحكومة وإسقاط النظام بعد خيانة المؤتمر الوطني مخرجات الحوار"، ووصف وضع الحوار الحالي بـ "المحاصصة البائسة"، وأضاف "المؤتمر الوطني حزب شمولي ولا يوجد خيار غير الخروج عليه وإسقاطه.



بالمقابل انتقد الوطني تصريحات كمال عمر ووصفها بالخروج عن الخط، وقال القيادي بالوطني عبد السخي عباس لـ "الصيحة" أمس، إن كمال عمر تعوّد على الخروج عن الخط وحديثه مرود عليه، وأشار إلى أن عمر يتواجد بالبرلمان كواحد من تنفيذ مخرجات الحوار.