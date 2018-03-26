حزب المؤتمر الشعبي يطالب قوش بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين



05:18 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: عبد الرؤوف طه



طالب الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي د. الأمين عبد الرازق بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مناشداً مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش بالتحرك الفوري لإطلاق سراحهم.



وقال عبد الرزاق في تصريح لـ(الصيحة): يجب على صلاح قوش أن يقوم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بصورة فورية وإتاحة الحريات لكافة القوى السياسية بما في ذلك نداء السودان.



وصوب عبد الرزاق انتقادات حادة للمؤتمر الوطني متهماً مجموعة بداخله بالشمولية والوقوف ضد تنفيذ مخرجات الحوار وتعطيل مشاركة الشعبي في السلطة، وأضاف: "لن نسكت على تصرفات الشموليين داخل الوطني التي تسعى لعرقلة الحوار والمجموعة الشمولية ساهمت في تعطيل مناشط الشعبي الجماهيرية أخرها ندوة الشعبي بمحلية أمدرمان"، وأضاف "هم تيار لا يرغب في وجودنا بالحكومة والحوار".



على الصعيد ذاته تبرأ المؤتمر الوطني من عرقلة ندوة الشعبي التي عقدت بأم درمان، وقال الأمين السياسي بالحزب د. عمر باسان: ليس من مصلحتنا عرقلة منشط سياسي لحزب فاعل مثل المؤتمر الشعبي، والجهات الأمنية تسأل عن أسباب تأخير قيام المنشط المعني، وقال باسان لـ(الصيحة): الشعبي ليس على قلب رجل واحد، وهنالك تيار بداخله يقف ضد المشاركة في الحكومة .



