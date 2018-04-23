حزب المؤتمر السوداني بيان حول اعتقال مستور أحمد محمد الأمين العام للحزب



06:52 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



اعتقل جهاز أمن النظام من مطار الخرطوم فجر اليوم الإثنين 23 أبريل 2018م، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد محمد واقتاده إلى مكان لا زال مجهولاً لدينا ودون إبداء حيثيات واضحة للإعتقال.

يجيء إعتقال مستور بعد إسبوعين من إعلان النظام الكذوب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وادعاءه ابتغاء طي صفحات العسف التي طبعت سنوات حكمه. مسلك النظام هذا مسلك مكرر فهو نظام جٌبِل على الكذب، وهو نظام قام على الإستبداد ويحي به ظاناً بأنه سيعصمه من حاضر الفشل والدمار الذي قاد له البلاد التي تقف اليوم على شفا حفرة من الإنهيار الشامل والأزمات تحاصر مواطنيها من كل جانب، تذيقهم ويلات الحرب والفقر وانعدام أبسط أساسيات الحياة.

إننا في حزب المؤتمر السوداني نؤكد أن إعتقال الأمين العام للحزب لن يثنينا عن المسير في طريق نعي تماماً وعورته، فخياراتنا في مقاومة هذا الواقع البائس وفي الإسهام مع أبناء وبنات شعبنا لإسقاط نظام المؤتمر الوطني هي التي تضعنا دوماً تحت سيوف الإغتيال والإعتقال والتشريد وهو ثمن بخس نقدمه بتواضع وحبور فداءاً لوطن يستحق أبناءه وبناته أن ينعموا بالسلام والحرية والعدالة والعيش الكريم.

أمانة الإعلام

حزب المؤتمر السوداني

23 أبريل 2018