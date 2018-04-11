حزب الامة يشن هجوما على احزاب الحكومة



09:51 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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شن محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي هجوماً حاداً على الأحزاب المشاركة في الحكومة واعتبر موافقة الأحزاب المشاركة في الحكومة على إعادة ترشيح البشير في انتخابات 2020م ( مزايدة لا معنى لها ) . وقال إنهم ظلوا يشهدون زوراً على تحسن الأوضاع بالرغم من سوئها المعروف . ووصف تصرفهم بالمكشوف والمفضوح ،وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا إن ترشيح البشير ليس محل إجماع حتى داخل المؤتمر الوطني موضحاً إن عدداً كبيراً من قيادات المؤتمر الوطني يتحفظون على الترشيح باعتباره مخالفة صريحة للدستور .وأشاد بتبرؤ الحزب الإتحادي الديمقراطي من الموافقة على إعادة ترشيح البشير ووصف الأحزاب المؤيدة بصنيعة المؤتمر الوطني.