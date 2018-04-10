حزب الامة القومي الامانة العامة تصريح حول صحة الاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة للحزب

بحمد الله وفضله ومنّته .. أُجريت للاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة لحزب الأمة القومي عملية جراحية لإزالة الغدة الدرقية بمستشفى الصفا بالقاهرة صباح اليوم الاثنين 10 ابريل الحالي، وهي الان بأتم الصحة والعافية وتتماثل للشفاء. ونحن نطمئن كافة قطاعات الشعب مالسوداني، و قيادات وقواعد الحزب وزملاء واصدقاء ومحبي الاستاذة سارة نقد الله علي سلامتها، وهي تبلغكم شكرها وتقديرها لكل من زارها ودعا لها بالشفاء. وتبلغكم ايضا تاكيدها بأنها ستعود الي البلاد لمواصلة مسيرة النضال من اجل خلاص الوطن. 10/4/2018
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