حزب الامة القومي : عودة حمدوك لرئاسة الحكومة متوقعة

كشف رئيس حزب الأمة القومي، برمة ناصر عن جهود مستمرة للاتفاق على تشكيل حكومة تقود المرحلة الانتقالية. وقال ناصر في تصريحات لقناة الحدث، مساء امس الأحد، إن عودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة متوقعة، كما توقع كذلك انضمام مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم للاتفاق الإطاري في الأيام المقبلة. وأقر برمة ناصر، باتصالات وصفها بالمبشرة بين مركزي الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية. وحول تصريحات القائد العام للجيش، قال رئيس حزب الأمة القومي، إن تحذير البرهان للقوى السياسية بالابتعاد عن الجيش له ما يبرره، مشيرا إلى أن بعض القوى تحاول اختراق القوات المسلحة. وقطع برمة بوجود قناعة لدى العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم، لكنه عاد وقال إن السودان في حاجة ماسة للتعاون بين المدنيين والعسكريين.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 12 2023
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