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حزب الأمة القومي: الإجراءات ضد المهدي غيرة سياسية

10-04-2018, 06:05 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1791

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حزب الأمة القومي: الإجراءات ضد المهدي غيرة سياسية

    06:05 PM April, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الهضيبي يس

    وصف حزب الأمة القومي تحريك الحكومة إجراءات قانونية ضد رئيس الحزب الصادق المهدي بالتآمر وتقويض النظام بأنها "غيرة سياسية".

    وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي، الفريق صديق إسماعيل، في تصريح لـ(الصيحة) إن من حق القوى السياسية البحث عن طرق السلام بالبلاد بما تراه مناسبًا وماقام به حزب الأمة كان مبادرة وطنية خالصة الهدف منها لملمة الأطراف المعارضة بما فيها المسلحة لافتًا إلى أن "خلافنا مع الحكومة ومؤيديها فقط أننا لم نأخذ الموافقة مبدءاً من الحكومة للتحرك كما فعل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج عندما قام بالتقاء الحركات المسلحة بمباركة الحكومة ورئاسة الدولة". وقال "هل للأحزاب المشاركة بالحكومة الحق ولسواهم لا حق لهم؟" مؤكدًا رفض الحزب لمجمل سلوكيات الحكومة تجاه أحزاب ،ومردفًا بالقول"لقد اقترب موعد عودة الإمام الصادق المهدي للسودان على الرغم من المخاطر التي قد تواجهه ومحاط بها".
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