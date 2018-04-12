حريق يقضي على 100 متجر بسوق شبكات

قضى حريق هائل شب امس بسوق شبكات بمحلية بحر العرب،على أكثر من 100 متجرا بالسوق، وقال احد المتضررين ان سرعة الرياح وعدم وجود وسائل إطفاء ساهمت فى احداث خسائر مادية فادحة. مشيرا الى أن الحريق قضى على نحو 90% من دكاكين السوق المشيدة بالقش ، وقدر الخسائر بحوالى25 مليار جنيها. وتوقع ان يواجه مواطنو بحر العرب نقصا كبيرا فى المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة لالتهامها من قبل الحريق.
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