حريق يقضي على 100 متجر بسوق شبكات



10:21 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



قضى حريق هائل شب امس بسوق شبكات بمحلية بحر العرب،على أكثر من 100 متجرا بالسوق، وقال احد المتضررين ان سرعة الرياح وعدم وجود وسائل إطفاء ساهمت فى احداث خسائر مادية فادحة. مشيرا الى أن الحريق قضى على نحو 90% من دكاكين السوق المشيدة بالقش ، وقدر الخسائر بحوالى25 مليار جنيها. وتوقع ان يواجه مواطنو بحر العرب نقصا كبيرا فى المواد الغذائية والاستهلاكية نتيجة لالتهامها من قبل الحريق.