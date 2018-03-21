حريق يقضي على أربعة معسكرات بالكامل في مدينة الضعين

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أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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قضى حريق هائل اندلع نهار السبت الماضى بمعسكرات النازحين بحي السكة الحديد شمال فى مدينة الضعين بشرق دارفور، قضى على أربعة معسكرات بالكامل هى (دبنقا، العريد، قرناية وأم سعونة)، دون وقوع خسائر في الأرواح، مع غياب تام للمطافئ. وكشف أحد مشائخ المعسكر عن تضرر ما لا يقل عن (ألف) أسرة ، وأن الحصر الأولي للخسائر المادية تقدر بنحو 40 مليار جنيها من بينها حرق 15 دكاناً ومحلاً تجارياً بسوق (دبنقا) الذي حرق كاملاً.

وقال إن نازحي المعسكرات فروا بصورة جماعية بسبب السنة اللهب. ووصف معتمد الضعين علي الطاهر شارف الحريق بانه هو الأكبر من نوعه في الفترة الأخيرة مشيرا الى أن الحريق قضى على نحو الف منزلا بكامل محتوياتها. وفى ولاية غرب دارفور قضى حريق شب في قرية (كونقي ) محلية كرينك على اكثر من 20 منزلاً بكامل محتوياتها. كما أن حريقا آخر شب بمعسكر السلام بنيالا قضى على منازل العشرات من النازحين وأحدث خسائر فادحة في الممتلكات.