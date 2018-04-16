حريق يقضى على (140) متجرا بسوق كورنوي

ناشد تجار بسوق كورنوي بولاية شمال دارفور السلطات المحلية وحكومة الولاية بتعويضهم جراء الحريق الذي دمر (140) متجرا بالسوق فجر يوم السبت. وناشد محمد نور صاحب محل الكترونيات بالسوق عبر راديو دبنقا السلطات بالتعويض بتغطية نسبة من الخسائر وبناء السوق بالمواد الثابتة مع توفير عربة مطافي. وقال ان الحريق قضى علي 140 متجرا وان عمليات حصر الخسائر الكاملة لاتزال جارية.
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