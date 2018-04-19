حريق بولايتى جنوب وغرب دارفور تقضى على اكثر من 130 منزلا



09:34 PM April, 19 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



قضى حريق بولايتى جنوب وغرب دارفور ،على اكثر من 130 منزلا وكميات كبيرة من المحاصيل والمواد الغذائية ، .وقال شيوخ لراديو دبنقا ان حريقا شب يوم الثلاثاء بمعسكر دريج بنيالا قضى على 95 منزلا بكامل محتوياتها الى جانب كميات من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية .

ومن جهة اخرى شب حريق اخر بدونكى دريسة جنوب نيالا قضى 15 منزلا بكامل محتوياتها وتزامن مع هذا الحادث حريق اخر شب حريق بحى السلام شرق مدينة فوربرنقا بولاية غرب دارفور ، وقضى الحريق على اكثر من 20 منزلا بكامل محتوياتها ، الى جانب نفوق 14 راسا من الماغز واثنين من الحمير.

