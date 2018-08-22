حركة / جيش تحرير السودان:بيان إنضمام لحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي

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حركة / جيش تحرير السودان:بيان إنضمام لحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي

    10:42 PM August, 22 2018

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    بعد إجراء نظرة فاحصة للأوضاع السياسية الراهنة، سيما وضع المقاومة و الثورة السودانية بينها حركة تحرير السودان و بوجه أدق حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد أحمد النور، حيث ظلت تعاني الحركة تراجع و تدهور مستمر بسبب العجز القيادي و التخبط الإداري، و كذلك بعد الوقوف عند سلوك قيادة الحركة الرافض لإستيعاب التحولات السياسية و الثورية و كذلك الجمود و التعنت من قبل قيادة الحركة تجاه كل محاولات الإصلاح، بل و أكثر من ذلك محاولة قيادة الحركة في إخراس و قمع الأصوات المطالبة بالإصلاح و المؤسسية داخل الحركة - آخرها محاولة الإغتيال الأخيرة المعروفة ضد أحد أبرز قيادة الحركة - و بالتالي إعاقة عملية بناء مؤسسات فعالة تمكننا من تحقيق أهدافنا التي رفعنا السلاح لأجلها و قدمنا في طريقها أغلى ما نملك، و عليه، أعلن أنا أسامة مختار مختوم "أسامة مختوم" عضو الهيئة القيادية إنسلاخي من قيادة عبدالواحد النور للحركة التي أصبحت لا تمثله إلا هو و المقربين و بعض المنتفعين منه.

    و مواصلة للنضال و الجهود الكبيرة التي بذلتها حركة تحرير السودان، و إنطلاقا من مبادئ و قيم الحركة و المضي قدما في تحقيق الأهداف السامية التي قدمنا لأجلها أرتالا من الشهداء طوال مسيرة تحرير السودان، و بعد حوار عميق و مستفيض إستند على مبادئ و قيم و أهداف الحركة، و الذي إستمر لما يقارب الشهرين، مع الرفاق في قيادة حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي حيث أصبح التيار الإصلاحي الفعال في صفوف الثورة السودانية و لا يزال يمثل أساس حركة / جيش تحرير السودان، و لما لتمسك الرفاق في المجلس الإنتقالي بمبادئ و قيم و أهداف تحرير السودان، أعلن أنا أسامة مختار مختوم "أسامة مختوم" إنضمامي لحركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي من أجل مواصلة العمل النضالي و تحقيق أهدافنا في تحرير السودان لأجل بناء وطن الكرامة.

    و عليه، أجدد مطالبتي - في هذا الإعلان - للرفاق في حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي بالإستمرار في ذات النهج المؤسسي و المضي قدما في بناء مؤسسات الحركة و التواصل مع كل افراد و جماعات الشعوب السودانية و الرفاق الثوار في حركة تحرير السودان دون فرز و دون أي إعتبار للمسميات - فصائل تحرير السودان - بما يمكن من إعادة تنظيم الثورة السودانية. كما أدعو في الوقت ذاته الرفاق الذين سبقونا في الإصلاح و فضلوا البقاء صامتين بعد تعسر محاولاتهم، و الرفاق الذين ظلوا مراقبين بصمت للحراك الثوري جراء الصدمة التي سببتها تصرفات قيادة الحركة السابقة - عبدالواحد النور - و أيضا الرفاق الذين بقوا ضمن قيادات و فصائل حركة تحرير السودان بالإنضمام إلى صفوف حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي و العمل من خلالها لإعادة بناء الحركة بما يمكننا من الإنتصار العاجل و إنهاء الإستعمار القائم في السودان و بناء دولة سودانية مستقرة تسع الجميع.



    إنها لثورة حتى النصر



    أسامة مختوم

    22/08/2018م
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