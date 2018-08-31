حركة/ جيش تحيرير السودان- المجلس الإتنقالي بيان نعي في وفاة دكتور/أمين مكي مدني

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تنعي حركة/جيش تحرير السودان-المجلس الإنتقالي الي كافة الشعب السوداني برحيل د/أمين مكي مدني ,الذي وافاه الأجل يوم الجمعة الموافق 3/أغسطس/2018م .لقد تميز الفقيد الدكتور بالحزم و عدم التهاون تجاه قضايا وطن وقضايا حقوق الإنسان . كان إنسانا في تعامله مع الأخرين مهما كانت إنتماءاتهم و توجهاتهم .
إن رحيل هذه القامة الوطنية الكبيرة , المحامي و المستشار القانوني و الحقوقي ، يشكل خسارة فادحة للسودان التي خسرت برحيله واحداً من أبرز رجالاته الذين بذلوا انفسهم وأفنوا حياتهم من أجل الوطن وكان له دور فاعل في المضماردفاع عن الحقوق الإنسان و مواجهة الظلم بكل قوة و ضرواة في داخل الوطن و خارجه وحتى وافاه الأجل.
و بهذا تتقدم حركة /جيش تحرير السودان-المجلس الإنتقالي بخالص العزاء و صادق المواساة إلي أسرة الفقيد و كل أصدقائه و محبيه , في السودان و خارجيه,راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته و عظيم غفرانه و يسكنه فسيح جناته,و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون
نورالدين كوكى
نائب الأمين الإعلامي و الناطق بإسم حركة/جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي
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