حركة/ جيش تحيرير السودان- المجلس الإتنقالي بيان نعي في وفاة دكتور/أمين مكي مدني

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31-08-2018, 11:01 PM

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حركة/ جيش تحيرير السودان- المجلس الإتنقالي بيان نعي في وفاة دكتور/أمين مكي مدني

    11:01 PM August, 31 2018

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    الحرية - العدل – السلام – الديموقراطية


    بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تنعي حركة/جيش تحرير السودان-المجلس الإنتقالي الي كافة الشعب السوداني برحيل د/أمين مكي مدني ,الذي وافاه الأجل يوم الجمعة الموافق 3/أغسطس/2018م .لقد تميز الفقيد الدكتور بالحزم و عدم التهاون تجاه قضايا وطن وقضايا حقوق الإنسان . كان إنسانا في تعامله مع الأخرين مهما كانت إنتماءاتهم و توجهاتهم .

    إن رحيل هذه القامة الوطنية الكبيرة , المحامي و المستشار القانوني و الحقوقي ، يشكل خسارة فادحة للسودان التي خسرت برحيله واحداً من أبرز رجالاته الذين بذلوا انفسهم وأفنوا حياتهم من أجل الوطن وكان له دور فاعل في المضماردفاع عن الحقوق الإنسان و مواجهة الظلم بكل قوة و ضرواة في داخل الوطن و خارجه وحتى وافاه الأجل.

    و بهذا تتقدم حركة /جيش تحرير السودان-المجلس الإنتقالي بخالص العزاء و صادق المواساة إلي أسرة الفقيد و كل أصدقائه و محبيه , في السودان و خارجيه,راجيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته و عظيم غفرانه و يسكنه فسيح جناته,و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان.



    إنا لله وإنا اليه راجعون

    نورالدين كوكى

    نائب الأمين الإعلامي و الناطق
    بإسم حركة/جيش تحرير السودان – المجلس الإنتقالي
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