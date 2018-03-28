حركة/ جيش تحرير السودان تنعي الثوري الملتزم الرفيق العميد/ ياسر جعفر السنهوري



07:28 PM March, 28 2018 سودانيز اون لاين

محمد عبد الرحمن الناير-

مكتبتى

رابط مختصر





بمزيد من الحزن والأسي ينعي الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور والقيادات السياسية والعسكرية وأعضاء حركة/ جيش تحرير السودان ، الرفيق العميد/ ياسر جعفر السنهوري الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018م بمدينة جوبا إثر علة لم تمهله طويلا.



كان الفقيد عليه الرحمة ثوريا ملتزما بمباديء وأهداف الثورة والسودان الجديد ، قاتل العدو بشجاعة وإقدام وحقق إنتصارات باهرة مع رفاقه في الجيش الشعبي لتحرير السودان لا سيما في الجبهة الشرقية ، وكان أحد القادة الأفذاذ الذين تركوا بصمات واضحة في مسيرة الثورة السودانية وقضايا التغيير وإنحاز بإيمان عميق إلي قضايا شعبه ومشروعه السياسي ووهب حياته فداءا لما آمن به. رحل عنا ونحن أكثر حوجة لجهوده ومواقفه ومبدئيته.



التعازي للرفاق في الحركة الشعبية- شمال وزملائه في الجيش الشعبي ولأسرته الصغيرة والكبيرة وكل رفاقه وأصدقائه ومعارفه داخل وخارج الوطن.



نسأل الله تعالي أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الشهداء ويلهمنا وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.















محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمي باسم الحركة

28 مارس 2018م