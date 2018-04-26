حركة/ جيش تحرير السودان تدين إستهداف المواطنين السودانيين في كنابي الجزيرة



01:55 AM April, 25 2018 سودانيز اون لاين

محمد عبد الرحمن الناير-

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ظللنا نتابع بقلق بالغ الإستهداف العنصري الذي يمارسه نظام البشير بحق المواطنين السودانيين في كنابي الجزيرة ، حيث أقدمت السلطات يوم أمس الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018م علي إزالة منازل المواطنين بكمبو (أفطس) ، محلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة وهدمت البيوت علي رؤوس ساكنيها مستخدمة العنف المفرط مما أوقع إصابات وسط المواطنين الذين قاوموا هذه الإجراءات التعسفية ، وإعتقلت الأجهزة الأمنية بعض شباب وشيوخ الكمبو الذين رفضوا إزالة منازلهم دون وجه حق .



إزاء هذه الجريمة البربرية فإن حركة/ جيش تحرير السودان تؤكد الآتي:

1. نشجب وندين هذه الجريمة بأغلظ عبارات الشجب والإدانة ونرفض الإستهداف العنصري لسكان الكنابي ونحمل نظام المؤتمر الوطنى كامل المسئولية المترتبة علي هذا النهج.

2. نشيد بشجاعة أهلنا في الكنابي وصمودهم في مواجهة جرائم النظام وبطشه وندعوهم لمواصلة المقاومة عبر كافة الوسائل الممكنة وعدم الإستسلام لنظام فاقد للأهلية والشرعية.

3. إن مثل هذه الممارسات الإنتقائية تعمق من الأزمة السودانية ولا تساعد في بناء الوحدة الوطنية والوجدان المشترك.

4. نناشد كل أحرار السودان والعالم بإدانة هذه الجريمة وتصعيدها وفضح سلوك وممارسات النظام بحق المواطنين السودانيين في الكنابي.







عاجل الشفاء للجرحي والمصابين

الحرية للمعتقلين البواسل











محمد عبد الرحمن الناير

الناطق الرسمي باسم الحركة

26 أبريل 2018م