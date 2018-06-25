حركة/جيش تحرير السودان : بيان نفي وتكذيب

ورد في قناة الشروق الإخبارية بتاريخ الأحد 24 يونيو 2018م الخبر الآتي : (مشاركة شباب حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد مني اركو مناوي وشباب حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد عبدالواحد في مؤتمر شباب دارفور للسلام والتنمية)بولاية جنوب دارفور معسكر (كلمة)للنازحين.
بهذا الخبر العاري من الصحه تماما تأكد حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد مني اركو مناوي بأنها لن تكن جزء من اي مشاركة لنظام الإبادة الجماعية في مؤتمرهم الذي يزعمون قيامة علي جماجم ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور .
كما نما لعلم الحركة بأن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه الوزير الاتحادي والأمين السياسي لنظام الأبادة الجماعية حامد ممتاز ، الهدف الأساسي من قيام هذ المؤتمر هو الآتي:
تفكيك المعسكرات في دارفور من أجل الأفلات من العقاب وطمس الشواهد التاريخية للابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور وتعتبر معسكرات النازحين واللاجئين الشاهد الثابت لجرائم البشير الذي مازال يمارس هوايتة المحببة وهى القتل والتنكيل لشعب دارفور طوال السنين الماضية وفي الأيام الأخيرة في (جبل مره_ وحجير تونجو )وضد كل جماهير الشعب السوداني الوفية
بهذا تطالب الحركة وتناشد كل الاهل في دارفور وكل الشعب السوداني بمقاومة تلك المسرحية التي تم إعدادها من قبل الأجهزة الأمنية لتفكيك الشواهد التاريخية لنظام الأبادة في دارفور
وايضا تثمن حركة جيش تحرير السودان موقف المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة / فاتو بنسودا لموقفها الأخلاقي حول المطالبة الجادة للمجتمع الدولي من أجل القبض علي المجرم الهارب من العدالة الدولية عمر حسن احمد البشير وأعوانه المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية .
في الختام تأكد الحركة لكل الاهل في المعسكرات وكل الشعب السوداني بأن موقفها واضح حول حل الوضعية السياسية التاريخية للدولة السودانية وبأنها تعمل في كل الجبهات مع الحلفاء من أبناء الشعب السوداني الوطنين من أجل التأسيس لدولة التعدد وتنوع الدولة السودانية الديمقراطية الموحدة
حسب النبي محمود امين أمانة الشباب بحركة جيش تحرير السودان الاثنين 25 يونيو 2018م
شوفوا هووي يا ناس الحركات المسلحة انتو دايما في نفي وتكذيب وفي ردود افعال الفعل الوحيد العملتوهو انكم حملتم السلاح لكن بعد داك مافي اي فعل اولا ما بتهاجموا وتفروا حركات مباغتة سريعة تشل العدو وترجعوا بسرعة لقواعدكم مع الغنايم لكن بتنظروا لامن الحكومة وكلابها يهاجموكم . التانية حاربوا الحكومة بنفس ادواتها الحرب التفسية وزعزعة الثقة بينها وبين حلفائها يعني ممكن تقولوا مثلا إنو الحرامي حميدتي اجتمع بممثلين عنكم مثلا مثلا وانكم هاجمتوا القوات الحكومية في س مكان وكبدتوها خساير مهولة وغيرها وغيرها والحرب خدعة الثالثة تباروا الصادق المهدي دا بكملكم كلكم وبرجع يخت يدو في يد الانقاذ ويبيع من تبقى منكم في لحظة الرابعة الناس في دارفور هلكت هلاك قصف وحرق واغتصاب من الحكومة ومليشياتها وكمان غلاء وانعدام تام للصحة والتعليم وانتو ابطا من السلحفاة ودايما في نفي وبيانات وبعيدين من الحركات الجماهيرية الحقيقية وقريبين من الصادق الحيغطس حجركم الخامسة ازرعوا جواسيس عند حميدتي وعند البشير وكمان الصادق بدل ما هم يزرعوا عندكم جواسيس وكتار كمان وياريت جواسيس تكون على مستوى عالي من الاهمية بعد انشقاق موهوم . اخيرا حكاية الحروب البعيدة الطرفية دي بتتعب ناس الاطراف بس وبتقتلهم اما المركز حتسبب ليهو صداع بس فانقلوا المعركة جوة واللبيب بالاشارة يفهم ...💣 اتنين او تلاتة بس والله البشير واتباعه ممن تبقوا يجروا جرية رجل واحد غير كدا وقفوا الحرب العبثية دي وعيشوا زينا فيا تحاربوا زي الناس وبذكاء يا تستلموا زي الناس وترجوا الله بس
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