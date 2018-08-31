حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق تنعى أمين مكي مدني

سودانيزاونلاين تحى ذكرى شهداء هبة/انتفاضة سبتمبر 2013..
سارة عبد الباقي الخضر ...فى الذكرى الخامسة لاستشهادك ...دمك دين علينا
هزاع عز الدين جعفر....لك التحية و الانحناء فى الذكرى الخامسة لاستشهادك
د.صلاح مدثر السنهوري....فى الذكرى الخامسة لاستشهدك ارقد مرتاح...ولن نترك السفاح
علم الدين هارون عيسى عبد الرحمن....فى الذكرى الخامسة لاستشهادك تارك فى رقابنا
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2018, 12:48 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
31-08-2018, 07:29 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 3025

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق تنعى أمين مكي مدني

    07:29 PM August, 31 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر





    يوم حزين للوطن، يوم كئيب للشعب السوداني

    برحيلك يا أمين مكي مدني، تفقد سماء النضال نجماً باهراً

    حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

    بقلوب مفعمة بالحزن والأسى المرير، تنعى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) المناضل الفذ الدكتور أمين مكي مدني الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم.
    لقد كرس الدكتور أمين مكي مدني أفضل سنوات عمره للدفاع عن حق شعبه في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فكان في مقدمة صفوف قادة انتفاضة أبريل 1985 العظيمة، ضد الطاغية نميري. وببسالة وشجاعة منقطعة النظير وقف منذ اللحظة الأولى لانقلاب الإنقاذ المشؤوم في يونيو 1989 في قيادة المعارضة وبناء أوسع جباهها في تاريخ السودان، وعمل بقوة على مختلف الجبهات لعزل النظام وفضح جرائمه، ودفع في سبيل ذلك ثمناً غالياً وفادحاً من المعتقلات والسجون والمنافي.
    ,إضافة لنشاطه السياسي النضالي الثر الذي لم يفتر حتى لحظاته الأخيرة، عمل الدكتور أمين مكي مدني على دفق الحياة في عروق المجتمع المدني السوداني فأنشأ وقاد منظماته ومبادراته، كما أضاف بقلمه توثيقاً فريداً لجرائم النظام السوداني، ولا ننسى له نحن في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) مقالاته الرائدة الداعية لإنشاء حركة سياسية جديدة، والتي شكلت أرضية خصبة لنشؤ حركتنا.
    سيظل الدكتور أمين مكي مدني في عقولنا وأفئدتنا، رمزاً للبسالة والجسارة والصمود والنضال من أجل حقوق الشعب والتقدم والاستنارة.
    وإذ نعزي أنفسنا في رحيل الدكتور المناضل أمين مكي مدني، نتقدم بخالص العزاء و صادق المواساة لأسرته المكلومة ولآهله وأصدقائه وزملائه ولكافة القوى السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدني وللشعب السوداني ولمحبي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قاطبة.

    حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق

    31 اغسطس 2018
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de