حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق تنعى أمين مكي مدني

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يوم حزين للوطن، يوم كئيب للشعب السوداني



برحيلك يا أمين مكي مدني، تفقد سماء النضال نجماً باهراً



حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)



بقلوب مفعمة بالحزن والأسى المرير، تنعى حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) المناضل الفذ الدكتور أمين مكي مدني الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم.

لقد كرس الدكتور أمين مكي مدني أفضل سنوات عمره للدفاع عن حق شعبه في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فكان في مقدمة صفوف قادة انتفاضة أبريل 1985 العظيمة، ضد الطاغية نميري. وببسالة وشجاعة منقطعة النظير وقف منذ اللحظة الأولى لانقلاب الإنقاذ المشؤوم في يونيو 1989 في قيادة المعارضة وبناء أوسع جباهها في تاريخ السودان، وعمل بقوة على مختلف الجبهات لعزل النظام وفضح جرائمه، ودفع في سبيل ذلك ثمناً غالياً وفادحاً من المعتقلات والسجون والمنافي.

,إضافة لنشاطه السياسي النضالي الثر الذي لم يفتر حتى لحظاته الأخيرة، عمل الدكتور أمين مكي مدني على دفق الحياة في عروق المجتمع المدني السوداني فأنشأ وقاد منظماته ومبادراته، كما أضاف بقلمه توثيقاً فريداً لجرائم النظام السوداني، ولا ننسى له نحن في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) مقالاته الرائدة الداعية لإنشاء حركة سياسية جديدة، والتي شكلت أرضية خصبة لنشؤ حركتنا.

سيظل الدكتور أمين مكي مدني في عقولنا وأفئدتنا، رمزاً للبسالة والجسارة والصمود والنضال من أجل حقوق الشعب والتقدم والاستنارة.

وإذ نعزي أنفسنا في رحيل الدكتور المناضل أمين مكي مدني، نتقدم بخالص العزاء و صادق المواساة لأسرته المكلومة ولآهله وأصدقائه وزملائه ولكافة القوى السياسية المعارضة وقوى المجتمع المدني وللشعب السوداني ولمحبي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قاطبة.



حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق



31 اغسطس 2018