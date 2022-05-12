حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق): سنحدد موقفنا النهائي .. بناء على الاتفاق النهائي

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-05-2022, 01:47 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-05-2022, 12:44 PM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2750

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق): سنحدد موقفنا النهائي .. بناء على الاتفاق النهائي

    12:44 PM December, 05 2022

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-USA
    مكتبتى
    رابط مختصر




    • الاتفاق الإطاري يتضمن جوانب إيجابية يجب إكمالها بحسم القضايا المتبقية لمصلحة الثورة
    لقد أكملنا الان مناقشاتنا مع الهيئات المختصة داخل الحرية والتغيير حول ملاحظاتنا على الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه غداً وقد تم التأكيد على أن معظم القضايا التي طرحناها في ملاحظاتنا ستؤخذ في الاعتبار في الاتفاق النهائي. أهم ما توصلنا له هو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن هو فعلاً إتفاق إطاري فقط، وأنه لن تشكل أي حكومة أو أي من هياكل ومؤسسات السلطة الانتقالية بناء عليه، وأن ذلك سينتظر إنجاز الاتفاق النهائي. بناء على ما تقدم فقد توصلنا إلى ما يلي:
    1. يجب تضمين النصوص التي تجعل من الاتفاق المطروح إتفاقاً إطارياً في متن الاتفاق نفسه ويشمل ذلك النص على أن لهذا الاتفاق فترة زمنية قصيرة محددة وسينتهي في أجل معين، وأنه لن يتحول إلى اتفاق نهائي قبل وبدون حلول للقضايا المؤجلة، وأن تشكيل السلطة الانتقالية يتم بعد الوصول للاتفاق النهائي وليس قبله، وأن من حق أي طرف الانسحاب من الاتفاق في أي وقت خلال فترته إذا أخل الطرف الآخر بأي من شروط الاتفاق، إلخ. في غيبة هذه النصوص، فإنه يتعذر علينا التوقيع على هذا الاتفاق.
    2. هذا الاتفاق، وفي حدود كونه إتفاقاً إطارياً كما ذكر، يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية والخطوات المتقدمة في سبيل تأسيس الدولة المدنية والتي لا يمكن إغفالها، وإنما يتعين البناء عليها لحسم القضايا الأربعة الجوهرية، وهي قضايا العدالة وتفكيك دولة الإنقاذ والإصلاح العسكري الأمني واتفاقية سلام جوبا، والتفاصيل الأخرى المتبقية لصالح الثورة وإنجاز أهدافها.
    3. هل كان بالإمكان تحقيق اتفاق أفضل من هذا؟ نعم، كان من الممكن تحقيق ذلك لو كنا في الحرية والتغيير قد أولينا جهوداً كافية لبناء الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة، ولكن ما زالت أمامنا الفرصة لبناء هذه الجبهة في إطار العمل لحسم القضايا الجوهرية المؤجلة بتوحيد كل قوى الثورة ومنظمات المجتمع المدني حول الحلول المطلوبة.
    4. إن بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الواسعة يظل واجباً ضرورياً ليس فقط لتأسيس وبناء الدولة المدنية وإنما لحماية هذه الدولة المدنية وأهداف الثورة، وعليه فإن جهودنا في هذا السياق يجب أن تتصاعد في تضافر مع جهود رفاقنا في الحرية والتغييير وكل قوى الثورة الأخرى لهزيمة بقايا دولة الإنقاذ والقضاء عليها في كل موقع.
    5. إن موقفنا النهائي من كل القضايا والاتفاقات يتوقف على الاتفاق النهائي الذي يتم التوصل إليه، وفي ذلك الوقت سنحدد بصورة قاطعة ما إذا كنا مع أو ضد ذلك الاتفاق. إلى ذلك الحين، فإننا نتمنى أن تتسع مواعين الحرية والتغيير لتستوعب وتسخر كل جهود وخبرات وقدرات أبناء وبنات شعبنا للعمل المشترك من أجل حسم القضايا الجوهرية وكافة التفاصيل المؤجلة بالصورة التي تستوفي مطالب الثورة، ونتعهد من جانبنا بالعمل مع كافة هيئات الحرية والتغيير لتحقيق ذلك.
    حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
    الخرطوم 4 ديسمبر 2022


    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 04 2022
  • (اللجنة الدولية) تدعو المنظمات الحقوقية لحماية الصحفيين السودانيين في دول الخليج
  • كاركاتير اليوم الموافق كاركاتير اليوم الموافق 04 ديسمبر 2022 للفنان عمر دفع الله


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق December, 04 2022
  • رجل اعمال سوداني متورط مع رئيس جنوب افريقيا في تهمة غسيل اموال و سرقات ..
  • بعد هروب”السوباط”..السلطات تتّخذ خطوة تّجاه”مدير الإمدادات وتجارة النفط”
  • تفاصيل الاتفاق الإطاري المنتظر توقيعه غداً
  • «محامو الطوارئ»: ظهور آثار ضرب على جسد «توباك»
  • «الاتحادي» يرفض التسوية ويجمد عضوية الحسن الميرغني
  • الافراج عن قيادات لجنة تفكيك التمكين “المجمدة” بعد شهرين من الإيقاف
  • لدكتورة إيمان الطيب.. استشارية النساء والتوليد.. تدخل دارها في منتصف النهار فتجد اللصوص داخله
  • اطلاق سراح وجدي صالح*
  • إيران تلغي “شرطة الأخلاق” والبرلمان يدرس مسألة الحجاب
  • الأسطورة بيليه المريض بالسرطان يرسل رسالة مؤثرة لمنتخب البرازيل من المستشفي
  • الدعوة للتوقيع على الاتفاق الاطاري..
  • مسودة الاتفاق الاطاري..
  • “تدريب مصري” للعاملين بمجلس الوزراء السوداني
  • حبيبنا ابريش يا جميل .. ارجوك لا تغادر
  • الباشمهندس بكري ابوبكر ،،،، أرحمنا يرحمك الله
  • معلقة جديدة للشاعر الطيب بن سيخة من داخل سجن كوبر
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022م

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق December, 04 2022
  • اتفاق إطاري لتصفية الثورة كتبه تاج السر عثمان
  • سؤال الى كل من يوافق على هذه الوثيقه الجديدة اذا انت ما اتفقت على هذه النقاط على ماذا اتفقت . كتبه
  • ما هي كروت الضغط لدى قحت وما هي مساحة المناورة لدى العسكر؟ كتبه إبراهيم سليمان
  • الثورة المصيرية في إيران إرادة شعب يتحدى الصعاب كتبه د.محمد الموسوي
  • نحو تفعيل استراتيجية فلسطينية لمواجهة جرائم الاحتلال كتبه سري القدوة
  • الوالى نمر و الانقلابي حمزة - غباء المسئولية كتبه عمر عثمان-Omer Gibreal
  • أهم نقاط إختلافنا ورفضنا للإتفاق الإطاري الحالي المؤدي للتسوية مع الإنقلابيين.. كتبه نضال عبدالوهاب
  • لا تبيعوا الثورة رخيصة يا شابات نظارات البجا وعموياتها المستقلة وشبابها كتبه عبد الله علي إبراهيم
  • المكون العسكري يغلو في انتهاك حقوق الإنسان في قضية البشير ورفاقه ويؤجل محاكمتهم مع منعهم من العلاج
  • غدًا قد يتم التوقيع علي الإتفاق الاطاري ، ولكن كتبه ذوالنون سليمان عبدالرحمن
  • هل هو عصر الجنون؟ كتبه أمل أحمد تبيدي
  • بتاعين كله !!.. كتبه عادل هلال
  • ثقوب في مشروع الاتفاق السياسي الاطاري كتبه احمد التيجاني سيد احمد
  • رواية الرجل الخفي لهربرت ويلز.. خيال علمي أم فلسفة تنبؤية.. كتبه د.أمل الكردفاني
  • التوقيع بمن حضر:مبروك عليك الليلا يا نعومة كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • أقوالٌ تهزأ بها أفعال ..! كتبه هيثم الفضل
  • المقاومة الشعبية في استراتيجية السلطة (الثالثة والأخيرة) [أين غزة من المقاوم كتبه معتصم حمادة
  • إعلام إمرأة إستثنائي كتبه سلام محمد العبودي
  • الدرون الايراني المفترس مهاجر 6 في حوزة حميتي وتثبيت توازن الرعب ؟ 2/4 كتبه ثروت قاسم
  • خالد سلك وحزبه نموذج...لثقافة الوصايا والفهلوة كتبه سهيل احمد⁩
  • حال الكيزان مع التسوية يتمنعن، و هن الراغبات كتبه خليل محمد سليمان























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de