حركة العدل و المساواة السودانية تنعي الشيخ حسن أحمد أبو سبيب

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
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18-10-2018, 00:23 AM

معتصم أحمد صالح/ نيويورك
<aمعتصم أحمد صالح/ نيويورك
تاريخ التسجيل: 24-04-2016
مجموع المشاركات: 25

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حركة العدل و المساواة السودانية تنعي الشيخ حسن أحمد أبو سبيب

    01:23 AM October, 17 2018

    سودانيز اون لاين
    معتصم أحمد صالح/ نيويورك-نيويورك
    مكتبتى
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    نعي أليم

    تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الشيخ / حسن أحمد أبو سبيب ، عضو الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل العهد الثانى و الذي وافته المنية صباح الأربعاء ١٧ إكتوبر ٢٠١٨. بعد حياة مليئة بالعطاء الوطني و النضال من أجل اقامة دولة المواطنة و الحقوق المتساوية.
    تتقدم الحركة بصادق العزاء و المواساة إلى أسرته و أهله و الإتحادين كافة و الشعب السوداني في هذا الفقد الكبير، سائلين الله أن يغفر له و يرحمه و يتقبله قبولا حسناً.

    إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون

    معتصم أحمد صالح
    أمين الإعلام و الناطق الرسمي

    ١٧ إكتوبر ٢٠١٨
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