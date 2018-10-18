حركة العدل و المساواة السودانية تنعي الشيخ حسن أحمد أبو سبيب

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الشيخ / حسن أحمد أبو سبيب ، عضو الهيئة الرئاسية للحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل العهد الثانى و الذي وافته المنية صباح الأربعاء ١٧ إكتوبر ٢٠١٨. بعد حياة مليئة بالعطاء الوطني و النضال من أجل اقامة دولة المواطنة و الحقوق المتساوية. تتقدم الحركة بصادق العزاء و المواساة إلى أسرته و أهله و الإتحادين كافة و الشعب السوداني في هذا الفقد الكبير، سائلين الله أن يغفر له و يرحمه و يتقبله قبولا حسناً.
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