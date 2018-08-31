حركة العدل و المساواة السودانية تنعي الدكتور / أمين مكي مدني

تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الدكتور / أمين مكي مدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٨ بالخرطوم.
أمين مكي مدني دكتور ، محامي ، قاضي ، محاضر جامعي ، سياسي ، إداري ، خبير و ناشط في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية و أحد الذين وقفوا بصلابة مدافعا عن ضحايا عملية الزراع الطويل. يعتبر د. أمين مكي مدني أحد أبرز دعاة حقوق الإنسان في السودان و العالم ، فقد حصل على جائزة مراقبة حقوق الإنسان التي تمنحها منظمة هيومان رايتس ووتش ، و جائزة رابطة المحاميين الأمريكية لحقوق الإنسان، وجائزة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان.
أمضى الراحل حياته في الإهتمام بقضايا الحقوق و الحريات و الإنسانية ، فقد عمل رئيسا للتنظيم الشعبي السوداني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية إبان الديمقراطية الأخيرة، و ترأس كونفدرالية المجتمع المدني ( سودان ) ثم رئيس مبادرة المجتمع المدني السوداني أحدى مكونات تحالف قوى نداء السودان ، رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات القانونية (السودان).بجانب عمله و قيادته لعدد من المنظمات الحقوقية العالمية. حيث عمل بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، و البنك الدولي و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (في المنفى)، لندن ، رئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، عضو مجلس الإدارة للمنظمة العالمية للمجتمع المدني، واشنطن ، رئيس جمعية المحامين الأميركيين من أصول إفريقية واشنطن العاصمة،.
أصدر عدد من الكتب في القانون و قضايا الحقوق منها ؛ جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان - انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة - المحكمة الجنائية الدولية - عالمية حقوق الإنسان- دور المحامين في تعزيز حقوق الإنسان و غيرها من الكتب و المنشورات.
و بوفاته يكون السودان قد فقد واحدا من أبرز أبنائه البررة الذين عملوا بجد و إخلاص و تفاني من أجل بناء وطن ديمقراطي يصان فيه الحريات و حقوق الإنسان و تكون المواطنة فيه أساس الحقوق و الواجبات .
تتقدم الحركة بأصدق التعازي لأسرته و أقاربه و جماهير الشعب السوداني في هذا الفقد الأليم، و نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم آله و ذويه الصبر و السلوان.
معتصم أحمد صالح أمين الإعلام و الناطق الرسمي ٣١ أغسطس ٢٠١٨
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة