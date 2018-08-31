حركة العدل و المساواة السودانية تنعي الدكتور / أمين مكي مدني

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31-08-2018, 05:48 PM

حركة العدل والمساوة السودانية
<aحركة العدل والمساوة السودانية
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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حركة العدل و المساواة السودانية تنعي الدكتور / أمين مكي مدني

    05:48 PM August, 31 2018

    سودانيز اون لاين
    حركة العدل والمساوة السودانية-
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    تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الدكتور / أمين مكي مدني الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة الموافق ٣١ أغسطس ٢٠١٨ بالخرطوم.

    أمين مكي مدني دكتور ، محامي ، قاضي ، محاضر جامعي ، سياسي ، إداري ، خبير و ناشط في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية و أحد الذين وقفوا بصلابة مدافعا عن ضحايا عملية الزراع الطويل.
    يعتبر د. أمين مكي مدني أحد أبرز دعاة حقوق الإنسان في السودان و العالم ، فقد حصل على جائزة مراقبة حقوق الإنسان التي تمنحها منظمة هيومان رايتس ووتش ، و جائزة رابطة المحاميين الأمريكية لحقوق الإنسان، وجائزة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان.

    أمضى الراحل حياته في الإهتمام بقضايا الحقوق و الحريات و الإنسانية ، فقد عمل رئيسا للتنظيم الشعبي السوداني للدفاع عن الديمقراطية والوحدة الوطنية إبان الديمقراطية الأخيرة، و ترأس كونفدرالية المجتمع المدني ( سودان ) ثم رئيس مبادرة المجتمع المدني السوداني أحدى مكونات تحالف قوى نداء السودان ، رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات القانونية (السودان).بجانب عمله و قيادته لعدد من المنظمات الحقوقية العالمية. حيث عمل بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، و البنك الدولي و الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (في المنفى)، لندن ، رئيس مجلس إدارة مرصد حقوق الإنسان في السودان، عضو مجلس الإدارة للمنظمة العالمية للمجتمع المدني، واشنطن ، رئيس جمعية المحامين الأميركيين من أصول إفريقية واشنطن العاصمة،.

    أصدر عدد من الكتب في القانون و قضايا الحقوق منها ؛ جرائم انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان - انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة - المحكمة الجنائية الدولية - عالمية حقوق الإنسان- دور المحامين في تعزيز حقوق الإنسان و غيرها من الكتب و المنشورات.

    و بوفاته يكون السودان قد فقد واحدا من أبرز أبنائه البررة الذين عملوا بجد و إخلاص و تفاني من أجل بناء وطن ديمقراطي يصان فيه الحريات و حقوق الإنسان و تكون المواطنة فيه أساس الحقوق و الواجبات .

    تتقدم الحركة بأصدق التعازي لأسرته و أقاربه و جماهير الشعب السوداني في هذا الفقد الأليم، و نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم آله و ذويه الصبر و السلوان.

    معتصم أحمد صالح
    أمين الإعلام و الناطق الرسمي
    ٣١ أغسطس ٢٠١٨
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