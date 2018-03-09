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حركة العدل و المساواة السودانية تستنكر إيقاف بث إذاعة دبنقا عبر النايلسات

09-03-2018, 06:10 PM

جبريل أدم بلال
<aجبريل أدم بلال
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 30

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حركة العدل و المساواة السودانية تستنكر إيقاف بث إذاعة دبنقا عبر النايلسات

    05:10 PM March, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    جبريل أدم بلال -
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    تأسف حركة العدل و المساواة السودانية على قرار إدارة القمر المصري نايلسات و الخاص بايقاف بث إذاعة راديو دبنقا عبر القمر نايلسات.
    و تأتي تلك الخطوة إستجابة لطلب الخرطوم التي تسعى جاهدة للتعتيم على جرائمها و إنتهاكاتها المستمرة على حقوق الشعب السوداني، و في محاولة بائسة لعزل جماهير شعبنا عن العالم و إسكات صوته المندد بإنتهاكاتها و سياساتها الرعناء و عبثها بموارد البلاد .
    ظلت إذاعة "راديو دبنقا" و على مدى عقد من الزمان الصوت المعبر عن الشعب السوداني و عن همومه و مشاكله و ما يعانيه من جور النظام ، و أصبحت الوسيط الإعلامي الأوحد الذي يعتمد عليه الشعب السوداني كناقل للحقيقة و الخبر الصادق من موقع الحدث و نقل إفادات الشهود و ضحايا إنتهاكات النظام و حربه الشعواء ضد جماهير شعبنا في دارفور و كردفان و جميع أقاليم السودان ، الأمر الذي أخاف النظام و جعله يهرول مقايضاً مصالح السودان و شعبه بإيقاف إذاعة دبنقا.
    تستنكر الحركة هذه الخطوة غير المبررة و تعلن عن كامل تضامنها مع راديو دبنقا صوت الغلابة و المهمشين ، صوت الشعب السوداني ،و ترجو من إدارة النايلسات إرجاء قرار إيقاف بث إذاعة "راديو دبنقا" عبر اقمارها و عدم رهن مصالحها و مستقبل علاقتها بالشعوب بأنظمة هالكة عاجلاً أم آجلاً.

    جِبْرِيل آدم بلال
    أمين الإعلام و الناطق الرسمي
    ٧ مارس ٢٠١٨
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