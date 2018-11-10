حركة العدل و المساواة السودانية بيان حول نقل الأستاذ/ إبراهيم الماظ إلى سجن الهدى دون محاكمة

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حركة العدل والمساوة السودانية
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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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حركة العدل و المساواة السودانية بيان حول نقل الأستاذ/ إبراهيم الماظ إلى سجن الهدى دون محاكمة

    06:23 PM November, 10 2018

    سودانيز اون لاين
    حركة العدل والمساوة السودانية-
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    اعتقل نظام البشير الاستاذ / ابراهيم الماظ عضو القيادة التنفيذية بحركة العدل و المساواة السودانية و بعضا من رفاقه في يناير ٢٠١٧ و هم في جولة لتبشير الشعب بتباشير السلام. و مع ذلك اصدرت محاكم تفتيش النظام حكما بإعدامه هو و رفاقه من الأسرى في مارس ٢٠١٢. و مكث منذ ذلك التاريخ في السجن، تعرض خلاله هو و رفاقه الى شتى صنوف الأذى و التعذيب و قد كسر المحققون يده أثناء التحقيق معه.

    و في مارس ٢٠١٧ اصدر رأس النظام مرسوما يقضي بالعفو عن بعض اسرى الحركة بسجون و زنازين نظامه ، إلا أنه رغم القرار لم يُفرج عنه مع رفاقه الذين أفرج عنهم بموجب المرسوم الجمهوري، و ظل في اغلاله في السجن حتى ١٦ إكتوبر ٢٠١٧ حيث قامت السلطات بنقله إلى دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية تمهيدا لإبعاده من البلاد بحجة أنه ليس سودانيا. و مكث في ذلك القسم عاما و نيف. و قد تقدم الأستاذ/ إبراهيم الماظ بطعن في قرار السلطات بإبعاده من بلاده لدى المحكمة الدستورية ، إلا أن المحكمة تماطلت و لم تبت في طعنه حتى الآن، إمعانا في إذلاله و تعذيبه. و في الاسبوع الماضي أصدر رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله أمرا بنقله إلى سجن الهدى دون توضيح الأسباب ، و مُنع أهله و أسرته و رفاقه من زيارته أو الإتصال به و حرم من الاتصال بالهاتف ، كما مُنع من مواصلة علاجه من المرض الذي ألّم به و هو في السجن.

    إن ما يتعرض له الأستاذ / إبراهيم الماظ أمر مخالف لكل المواثيق و الاعراف و القوانين الدولية و المحلية و قيم الاسلام الذي يتمشدق النظام به. و تجريد الأستاذ الماظ من جنسيته السودانية بالميلاد و النشأة و الدم يتعارض، مع كل القيم و الأعراف الدولية بما في ذلك دستور النظام الذي يشرعن به وجوده.
    إن الإستمرار في حبس الأستاذ / إبراهيم الماظ بعد صدور قرار جمهوري بالعفو عنه دون أسباب، و تعذيبه النفسي و المعنوي المتواصل و منعه العلاج و التواصل مع أسرته و الإصرار على نزع الجنسية السودانية عنه رغم أنه حوكم باعتباره سوداني و بقي سنين عددا في السجن بعد انفصال الجنوب بذات الصفة، تعد جريمة مجلجلة و فضيحة و وصمة عار في جبين النظام يضاف إلى سجله المفضوح في غمط الحقوق و الإضطهاد الذي اصبح أحد أبرز سماته، و انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
    تدين الحركة باغلظ الالفاظ معاملة الاستاذ الماظ بهذه العنصرية المقيتة من قبل النظام، و تناشد الحركة المنظمات الحقوقية العالمية و الإقليمية و السودانية و كل الناشطين الحقوقيين و القوى السياسية للضغط على النظام للإفراج عنه فورا و إيقاف مهزلة إبعاده من البلاد بحجة عدم انتمائه للوطن.

    الحرية للأستاذ / إبراهيم ألماظ و كل القابعين في زنازين النظام


    معتصم أحمد صالح
    أمين الإعلام و الناطق الرسمي

    ٩ نوفمبر ٢٠١٨
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