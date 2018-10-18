حركة العدل و المساواة السودانية بيان حول الإعتداء على منبر طلاب دارفور بجامعة النيلين و احداث جامع

هاجمت بالعصي و الأسلحة ، قوة من الأمن الطلابي و الكتائب الجهادية لحزب المؤتمر الوطني يوم الأثنين الموافق ١٥ إكتوبر ٢٠١٨ الجاري، مخاطبة عامة أقامها تجمع روابط طلاب دارفور ، بجامعة النيلين للحديث عن الوضع في دارفور و أحداث جامعة الجزيرة ، التي هاجمت فيها نفس القوة و الكتائب طلاب دارفور و أوقعت بينهم عدد من الجرحى و أعتقلت العشرات منهم . و قد إقتحمت هذه القوة المخاطبة الطلابية بصورة مفاجئة و أنهالت ضربا على الطلاب بطريقة همجية و بربرية ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلاب بجروح بالغة و بعضها خطيرة، و قامت بإعتقال اعداد كبيرة منهم و على رأسهم الطالب/ ابراهيم شوتايم الذي تم إعتقاله عدة مرات من قبل. حيث تعرض هذه المرة الى تعذيب وحشي و معاملة مهينة، و لا زال مصيره مجهولاً .
تدين حركة العدل و المساواة السودانية السلوك البربري لكتائب المؤتمر الوطني و الأمن الطلابي الذراع العسكري للمؤتمر الوطني بالجامعات و المعاملة العنصرية ضد طلاب دارفور بمختلف الجامعات السودانية و أخرها احداث جامعة الجزيرة المؤلمة، و تحمّل نظام المؤتمر الوطني مغبة النزعة العنصرية التي تعامل بها الطلاب في الجامعات السودانية.
تناشد حركة العدل و المساواة السودانية، الطلاب كافة للوقوف صفا واحدا ضد سياسات النظام التي تستهدف ضرب الوحدة الطلابية و تمزيق النسيج الوطني و الاجتماعي لبلادنا ، السبيل الأوحد الذي يضمن لنظام الفساد و الاستبداد البقاء .
ترجو الحركة من المنظمات الحقوقية المحلية و الدولية الضغط على النظام لإطلاق سراح الطلاب المعتلقين و الكف عن الاستهداف العنصري لطلاب دارفور.
معتصم أحمد صالح أمين الإعلام و الناطق الرسمي ١٧ إكتوبر ٢٠١٨
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