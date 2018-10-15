حركة العدل والمساواة السودانية امانة الطلاب والشباب

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
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حركة العدل والمساواة السودانية امانة الطلاب والشباب

    09:19 PM October, 15 2018

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    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان حول إعتداء مليشيات نظام المؤتمر الوطني وأجهزتة الامنية على مخاطبة تجمع روابط طلاب دار فور بالجامعات والمعاهد العليا السودانية
    مواصلة لمسيرة الفوضى والنهج العنصري والدكتاتوري التسلطي لأجهزة النظام الأمنية ومليشياتة في قمعها الممنهج الغير أخلاقي ولاإنساني للاصوات المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية،أقدم نظام الخرطوم على الاعتداء على الطلاب السودانيين وطلاب إقليم دارفور الجريحة بصفة خاصة حيث قامت مجموعة تتبع لجهاز الامن والمخابرات مدعومة بمليشيات الوحدات الجهادية التي تتبع لطلاب المؤتمر الوطني اليوم الإثنين بمداهمة منبر للوعي أقامه تجمع روابط طلاب دارفور بجامعة النيلين مستخدمة ابشع انواع العنف من اسلحة نارية قاتلة كلاشات ومسدسات ضد الطلاب العزل في إنتهاك واضح وصريح لحرية التعبير والقيم الإنسانية وحق الطلاب في إقامة منابر الوعي وتناول قضايا وهموم الشعب ونتج عن هذا الإعتداء البربري إصابات بالغة وسط الطلاب وإعتقالات بلغت حتى الان ٣٠طالب وايذاء هذا التصعيد الهمجي والغير مسؤول تنظر امانة الطلاب والشباب بقلق بالغ تحاة التطورات الاخيرة التي حدثت في العديد من الجامعات السودانية بصمود وتحدي كبير وتمد يدي العون لكل الطلاب السودانيين مسقبل الامة وتقف معهم في خط واحد لمواجة نظام الظلم وانعدام الضمير ونناشد منظمات المجتمع المداني والمنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية في النظر بعين الإعتبار للوضع الخطير والمحزن الذي يمر به طلاب السودان كما نحزر النظام من مغبة إستخدام العنف وإلا سنرد العنف بأشد منه ونحن قادرون لحماية طلابنا ومكتسباتهم كايماننا بقضية شعبنا العادلة ونحمل أجهزة النظام الامنية ومليشياتة الجبانة مسؤولية سلامة الطلاب المعتقلين ونناشد الطلاب بتصعيد تيارات المقاومة والتحدي لان الحقوق تنزع ولاتمنح في ظل نظام دكتاتوري قاتل وفاسد لاينظر الا للعنف كألية لحمايتة من جرائمة التي إرتكبها في هذا الشعب كما نحي الطلاب على صمودهم ونضالاتهم المستمرة من أجل التغير وإقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية والحقوق المتساوية دون تميز وأننا معكم وعلى العهد الذي قطعناه مع شهداء الثورة السودانية الى ان يتحقق النصر الأكيد
    المجد والرفعة للحركة الطلابية
    وعاجل الشفاء للجرحى
    والحرية للمعتقلين والاسرى
    اطلع وناضل وكون بلسم وطن ينزف دمتم ودامت منابر وعيكم
    إعلام أمانة الطلاب والشباب
    ١٥اكتوبر ٢٠١٨
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