حركة العدل والمساواة السودانية امانة الشباب والطلاب تنعى د. أمين مكي مدني

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حركة العدل والمساوة السودانية-

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نعي أليم.

(مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق اللة العظيم.



بقلوب راضية، مملوءة بالإيمان و بقضاء الله وقدره، والتسليم لإرادته،

تنعى امانة الشباب والطلاب بحركة العدل والمساواة السودانية .وباسم كل أعضائها، ونيابة عن جميع منتسبيها،

بخالص التعازي والمواساة للشعب السوداني وللقوي المدنية في مصابهم الجلل. اذ تنعي د. دكتور امين مكي مدني ايقونة من ايقونات النضال المدني ‘

سائلين الله ان يتغمضه بواسع رحمة وان يلزم اهلة والشعب السوداني الصبر وحسن العزاء.

انا لله وانا الية راجعون.

الأمانة العامة لأمانة الشباب والطلاب

31اغسطس 2018م