حركة العدل والمساواة السودانية امانة الشباب والطلاب تنعى د. أمين مكي مدني

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31-08-2018, 04:00 PM

حركة العدل والمساوة السودانية
<aحركة العدل والمساوة السودانية
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 174

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حركة العدل والمساواة السودانية امانة الشباب والطلاب تنعى د. أمين مكي مدني

    04:00 PM August, 31 2018

    سودانيز اون لاين
    حركة العدل والمساوة السودانية-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    بسم الله الرحمن الرحيم

    نعي أليم.
    (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)
    (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)
    صدق اللة العظيم.

    بقلوب راضية، مملوءة بالإيمان و بقضاء الله وقدره، والتسليم لإرادته،
    تنعى امانة الشباب والطلاب بحركة العدل والمساواة السودانية .وباسم كل أعضائها، ونيابة عن جميع منتسبيها،
    بخالص التعازي والمواساة للشعب السوداني وللقوي المدنية في مصابهم الجلل. اذ تنعي د. دكتور امين مكي مدني ايقونة من ايقونات النضال المدني ‘
    سائلين الله ان يتغمضه بواسع رحمة وان يلزم اهلة والشعب السوداني الصبر وحسن العزاء.
    انا لله وانا الية راجعون.
    الأمانة العامة لأمانة الشباب والطلاب
    31اغسطس 2018م
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