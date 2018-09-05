حركة العدل والمساواة السودانية أمانة الطلاب والشباب بيان حول أحداث داخلية جامعة سنار

09:28 PM September, 05 2018 سودانيز اون لاين

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في إنتهاك خطير وتعدي همجي سافر، أقدم طلاب المؤتمر الوطني في وقت متاخر من صباح هذا اليوم الأربعاء 5/9/2018 على مهاجمة طلاب داخلية التربية بجامعة سنار، مستخدمين السيخ في مواجهة الطلاب العزل، مما أوقع إصابات خطيرة بين طلاب الداخلية ،وتعود تفاصيل الحادثة عندما قام طلاب المؤتمر الوطني ،بطعن طالب داخل الحرم الجامعي بسكين لرفضة ملىء استمارة عضوية لحركة الطلاب الإسلاميين الوطنين الجناح الطلابي للمؤتمر الوطني! مما دعى الطلاب لإخراج المهاجمين من الداخلية إلا أنهم كعادتهم يتفننون في المكر والخداع قاموا بمهاجمة الطلاب وهم نيام .

والمصابين هم ثلاثة أعضاء من مؤتمر الطلاب المستقلين :-

- عاطف احمد النور

- نبيل إسماعيل

- ادم محمد إسماعيل

كما أصيب طلاب آخرين هم صلاح الدين وسيف الدين وعلي حسين بالإضافة الى الطالب محمد خير. في هذا السياق فان أمانة الطلاب والشباب تنظر بقلق بالغ الى الهجمات البربرية والعشوائية التي تقوم بها طلاب المؤتمر الوطني من ترهيب واعتداءات على الطلاب في الجامعات السودانية في الوقت الذي يجب أن تكون روح الحوار واحترام الآخر المختلف ثقافة بين فئة ينتظر منها الدور الأكبر للنهوض والحداثةوعلية ندعوا إدارة جامعة سنار ،وكل السلطات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها كاملة، وفتح تحقيق عادل لمحاسبة الجهة المعتدية كما نحمل الصندوق القومي لرعاية الطلاب بما حدث وندعوه لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة لحماية الطلاب داخل مجمعاتهم السكنية وسوح الجامعة خاصة وان هذا الإعتداء بمثابة إنتهاك لقدسية التعليم ونحذر طلاب المؤتمر الوطني من مغبة تكرار هذه الأفعال ،كما ندعو كافة الطلاب في الجامعات السودانية والمعاهد العليا الى التضامن واللحمة من أجل موجهة ظاهرة الاعتداءات المتنامية ضدهم فلن نقبل بأي حال من الأحوال أن تداس كرامة الطالب وانتهاك حرمته وممارسة الإرهاب عليه ،ولن نرضى بأن تمس شعلة نور تنير درب الظلام.

عاجل الشفاء للطلاب المصابين

لن نخسر شيئا" مادام الصمت هو الخسارة الفادحة ..... وعاشت الحركة الطلابية صامدة مناضلة.



الأمانة الإعلامية لأمانة الطلاب والشباب

الأربعاء 5 سبتمبر 2018م |Articles |News |مقالات |بيانات