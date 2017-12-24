حركة العدل والمساواة السودانية:القوي السودانية للتغيير الرافد الطلابي لحركة العدل والمساواة السودان



00:07 AM December, 23 2017 سودانيز اون لاين

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امانة الشباب والطلاب

إمعانا في القمع والتنكيل وتكميم الافواه قامت الاجهزة الامنية بحشد قوة أمنية كبيرة في محيط دار حزب الامة القومي وذلك منعا لاقامة احتفالية سلمية تستضيفها دار الامة وتنظمها القوي السودانية للتغير أمانة اقليم الخرطوم

والمخطط انعقادها اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر

في اطار احياء ذكري شهداء الوطن،

وقد حضرت قوة أمنية يقودها ضابط برتبة المقدم الي موقع الاحتفال وهددت باغلاق دار الامة ،كما اغلقت دار الحزب الشيوعي السودانيمن قبل علي حد تعبيرها، حال اصرار الجهة المنظمة علي اقامة الفعالية

وحاليا ترابط عربات القوات الامنية في محيط دار الامة.



القوي السودانية للتغيير تؤكد لجماهير الشعب السوداني ان الحرية حق وليست منحة من احد، وتصف وتحذر اجهزة القمع ومليشيات النظام من المساس بمقدرات الحركة الطالبية ،وتظل خيارتنا مفتوحة علي كافة الاحتمالات ،ولن يثنينا تكميم الافواه والكبت.

عهدنا مع شهدائنا ان نمضي علي ذات الطريق اما النصر او الشهادة، التحية لكل اسر الشهداء، ولحزب الامة القومي وللقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الحركة الطلابية.



عاجل الشفاء للجرحي

والحرية للاسري

القبول الحسن لشهدائنا.

امانة الشباب والطلاب